“Te haces la víctima, perro mal …”: hijo del conserje brutalmente atacado se dirige al agresor de su padre por primera vez

Héctor Oyarzún, hijo del conserje brutalmente golpeado en Vitacura, habló por primera vez en televisión sobre el ataque que dejó a su padre, Guillermo Oyarzún, con un 70% de pérdida de visión en un ojo.

La agresión, ocurrida a inicios de semana, tiene como principal acusado a Martín de los Santos Lehmann, quien sigue en libertad pero con medidas cautelares.

Durante su participación en Buenos Días a Todos, Héctor expresó su indignación por la falta de justicia. “Si yo fuera una persona ordinaria, le diría muchas palabras, pero tengo educación. Mi padre me dio buena educación, cosa que él no tiene, que sus padres no se la inculcaron”, señaló.

Dirigiéndose directamente a De los Santos, afirmó: “Martín, esta es la primera vez que me dirijo a ti en todo este tiempo y ahí va a ser la última. Mi papá perdió el 70% de la vista de su ojo y tú te haces la víctima. Perro malnacido”.

El caso sumó una nueva arista luego de que un adulto mayor de 71 años denunciara una segunda agresión por parte de De los Santos en Pichilemu, en medio de un conflicto por un arriendo. La denuncia involucra también a la hija del imputado y a un amigo.