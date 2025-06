“No es excusa, pero...“: La queja de Xabi Alonso tras el empate del Real Madrid en su debut por el Mundial de Clubes

Real Madrid tuvo este miércoles un decepcionante debut en el Mundial de Clubes 2025, luego de igualar 1-1 ante el Al Hilal de Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo H del torneo planetario que se disputa en Estados Unidos.

Tras el encuentro, el técnico del club español, Xabi Alonso, se mostró autocrítico por la igualdad ante el elenco saudí y se unió a las quejas por las altas temperaturas (más de 33 grados a las 15:00 de Miami) en que se jugó el partido en el Hard Rock Stadium.

“Es evidente que no son las mejores condiciones para jugar al fútbol, pero sabemos que no es una decisión deportiva que juguemos a esta hora”, señaló el DT, quien hizo su debut oficial en la banca de los “Merengues”.

La realidad es que, con el objetivo de que en Europa puedan seguir este Mundial de Clubes en horarios cómodos, el calendario está repleto de partidos en franjas horarias poco habituales para los equipos participantes.

En esa línea, el entrenador del Real Madrid agregó que “hacía mucho calor. No es excusa, pero no es el mejor horario para jugar. Vinicius ha tenido calambres desde el minuto 70 y Al Hilal ha acabado fundido también”.

Respecto al empate ante Al Hilal, Xabi Alonso reconoció que “nos han faltado muchas cosas en la primera parte. Luego me ha gustado la reacción en la segunda. Hemos tenido más control del juego... pero esto es todo un proceso que lleva su tiempo. Quien pensara que todo iba a funcionar perfecto el primer día”.

“El resultado ha sido una pena, no haber podido ganar sobre todo en la segunda parte hemos estado mucho mejor. La primera parte no me ha gustado, pero nos servirá para seguir insistiendo en las cosas que tenemos que mejorar", agregó.

Por último, el ex DT del Bayer Leverkusen señaló que “nos ha faltado ese gol. Me quedo con eso. En la primera parte hemos querido jugar más rápido y perdíamos el balón. Nos ha costado ajustar la presión y en la segunda nos hemos hecho mejores a través del balón”.