La historia de Mario Melo Pradenas: el escolta gay de Allende que desafió al ejército y al MIR

En el Mes del Orgullo, el escritor Carlos Tromben rescata en un nuevo libro la vida de un exmilitar y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un escolta de Salvador Allende que desafió los márgenes políticos y sexuales de su época, y que terminó como detenido desaparecido tras el golpe de 1973.

Mientras investigaba el periodo de la Unidad Popular para su libro Allende. Una novela en cinco actos, el autor se topó con una figura que le llamó la atención por su fuerza narrativa, pero también por su silencio en la historia oficial: Mario Melo Pradenas.

Exteniente del Ejército, instructor de paracaidistas, miembro del MIR, escolta de Salvador Allende, homosexual y desaparecido tras el golpe militar. “Con esos tres elementos comprenderás que aquí hay un personaje muy interesante y del que se ha hablado muy poco”, resumió Tromben.

“El peor de todos”

Esa fue la semilla de El peor de todos, libro recién publicado por Ediciones B, donde reconstruye la historia de Melo, un personaje que encarnó muchas disidencias en un país marcado por la represión política y la homofobia estructural. En el Mes del Orgullo, su figura cobra relevancia no solo por ser parte de la diversidad sexual invisibilizada en la historia reciente de Chile, sino también por haber sido víctima de una doble marginación: como homosexual y como revolucionario.

Melo fue expulsado del Ejército por su filiación izquierdista, y se integró al MIR, donde se ganó el respeto por su disciplina militar y capacidad de combate. Sin embargo, cuando emergieron rumores sobre su orientación sexual, la organización optó por marginarlo.

“Fue acusado por un militante que había sido su discípulo de combate. Hoy lo llamaríamos acoso, una atención no solicitada. Fue un escándalo al interior del MIR, porque Mario tenía un gran respeto entre los cuadros más aguerridos, era muy respetado y muy admirado por haber sido un militar que se atrevió a cruzar ese esa frontera entre los entre el ejército y el mundo de la izquierda”, explicó Tromben.

La incomodidad que generaba su presencia no solo se expresó en la derecha o en el Ejército. También la izquierda tenía dificultades para lidiar con una figura como Melo. “La época era homofóbica, la gente del MIR no lo era tanto, en realidad no en relación con otros espacios de la izquierda y de la sociedad en general, pero eso los complicaba mucho porque generaba un problema de imagen y un problema también que podía afectar seriamente la disciplina en particular de la tropa”, relató el autor.

Durante su investigación, Tromben detectó contradicciones en los relatos sobre Melo. Algunas fuentes señalan que fue enviado a Cuba a un supuesto “tratamiento” por su homosexualidad, lo que hoy sería considerado una violación a los derechos humanos. Otras, incluida su familia, sostienen que el viaje fue para comprar armas. “Nunca se supo si ese tratamiento existió. Si fue así, es una aberración. Pero todo se mantuvo en secreto, no trascendió públicamente”, afirmó.

Una vida en el “clóset”

Sobre su vida íntima, el escritor dijo que las fuentes coinciden en que tuvo una relación con un miembro de la Fuerza Aérea, pero que todo lo demás se mantuvo en el más absoluto silencio. “En esa época el homosexual estaba expuesto al escarnio y al chantaje. Nadie decía ‘yo conocí a Mario Melo en la intimidad’. Era una vida vivida en el clóset, sin herramientas para explicarse ante una sociedad como esa”, apuntó.

Melo también tuvo una estrecha relación con el presidente Allende. “Era su escolta de confianza, no solo por su entrenamiento militar, también por su discreción. Lo acompañaba en sus escapadas picarescas, fuera del ámbito marital. Había complicidad”, recordó Tromben, que lo rastreó en fotos de prensa de la época, siempre detrás del presidente, observando el entorno.

Su historia quedó relegada a menciones esporádicas en libros de memorias o biografías. Aparece en textos de Osvaldo Puccio, Max Marambio y Bruno Serrano. Incluso el general Juan Emilio Cheyre lo nombra en un libro, aunque solo por su militancia política, no por su orientación sexual. “Incomoda por ambos lados, tanto a la izquierda como a la derecha”... pero “hay que rescatarlo por la fuerza del personaje”, sostuvo el autor.

“Fue un héroe en el sentido que se jugó por algo que para él era importante, sí, transgresor, vaya que sí, de ciertos límites bien concretos en la sexualidad, la disciplina militar, el involucramiento de los militares en procesos históricos y sin duda terminó siendo una víctima de toda esta vorágine que se suscitó en esos años, una víctima trágica en su condición actual de detenido desaparecido”, resumió Tromben.

El autor reconoce que ha recibido reacciones violentas por su libro. “Aparecen los troleos, los comentarios homofóbicos, incluso en reseñas. Eso demuestra que hemos avanzado, pero también que la homofobia persiste. El modelo patriarcal y autoritario sigue operando en muchas capas de la sociedad”, señaló.

Finalmente, espera que la historia de Mario Melo sea un aporte a la memoria y a las luchas actuales por los derechos de las diversidades sexuales. “Ojalá este libro sirva como un granito de arena para empujar a quienes necesitan expresarse, ser lo que son, en un mundo donde aún cuesta hacerlo. Su historia no es solo la de una disidencia sexual, también es la de un combatiente que cruzó todos los márgenes”, cerró.