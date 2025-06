“Soy Gabriel y soy un hombre trans”: la inspiradora historia de Planettas en el Mes del Orgullo

En redes sociales es conocido como “Planettas”, un activista por los derechos y la visibilización de las comunidades y personas trans en Chile. Pero para llegar a esto, Gabriel Sepúlveda comenzó en el año 2015 un camino de autorreconocimiento y amor propio que lo convirtió en un ejemplo para aquellos que quieren transicionar. El documentar los cambios que ha experimentado en su cuerpo se transformó en una bitácora que le permite no olvidar de dónde partió.

Es de noche. Gabriel llega y se sienta en un sillón que se encuentra en una oficina de reuniones ubicada en el sexto piso del edificio de Prisa Media. Allí, de espalda a un ventanal que muestra el contraste de la oscuridad con las luces de los departamentos que rodean las instalaciones de Radio ADN, al joven de 29 años le llama la atención unos equipos de radio antiguos instalados en una pared, y comenta que le dan un toque vintage al ambiente. Luego, comienza a recordar uno de los primeros cambios importantes que tuvo en su vida: migrar de Puerto Rico a Chile cuando tenía entre 6 y 8 años.

Gabriel "Planettas" Sepúlveda | ADN/Ruth Cárcamo Ampliar

“Mi mamá conoció a alguien por Yahoo!, se enamoraron y ella quiso conocerlo. Entonces, llegamos con mi hermano menor a Chile para encontrarnos con quien iba a ser su nueva pareja”, relata. En el país caribeño, vivió junto a su familia en la ciudad de Ponce, donde formó sus primeros recuerdos de infancia, etapa en la cual también tuvo sus primeros cuestionamientos de identidad. “Mi tía y mi mamá siempre me obligaron a vestirme y a comportarme como una niña (...). Siempre me incomodó ser tratado así”, cuenta en su libro “De Gabriela a Gabriel”, publicado en 2022.

Ya en Santiago, los tres se encontraron con Carlos, con quien partieron rumbo a San Felipe con la esperanza de iniciar un nuevo capítulo con una figura paterna presente. “Cuando viajamos, lo hicimos con esta ilusión de tener a un nuevo papá. Es muy triste, porque mi padre biológico fue ausente”, dice Gabriel. Allí, durante su época escolar, las preguntas sobre quién era se intensificaron a la vez que comenzó a sufrir bullying por parte de sus compañeros, entre otras cosas, por ser ahombrada.

Captura de YouTube | Gabriel "Planettas" Sepúlveda, junto a su madre y hermano menor. Ampliar

En 2015, se fue a estudiar comunicación audiovisual a Santiago, donde pudo dejarse llevar en torno a su aspecto y comportamiento. Asimismo, aumentó su consumo de YouTube, lo que le permitió encontrar los videos de Skylar Kergil, un hombre trans que registró y compartió todo su proceso en dicha plataforma. “Me vi reflejado en su historia”, expresa Gabriel en su libro. Durante ese mismo año se acercó a OTD Chile (Organizando Trans Diversidades), un espacio en donde conoció a otras personas trans y accedió a un acompañamiento psicológico que lo llevó a iniciar su transición .

— ¿Quién es Gabriel Sepúlveda?

—A mí me costó saber quién soy. Me costó decir: “Soy Gabriel, soy un hombre, soy un chico, soy un niño”. Me costó en un principio definirme. Así que cuando me preguntan cómo me presentaría, siempre me lleva a esa pequeña duda de: “Sí, soy Gabriel y no hay nada malo que venga detrás de eso”. De alguna manera, más en general, estoy bien conmigo mismo.

—¿Cuándo aceptaste a Gabriel?

—A los 19 años, por eso llevo tatuado el número 19 (en el cuello), porque es cuando comenzó realmente mi vida, cuando llegué a un punto en el que si no hacía eso no me veía viviendo una vida típica de mujer adulta con niños y un esposo, lo que se esperaba de mí por ser Gabriela en un momento. Y cuando entendí que habían más personas que vivían esto mismo, me di cuenta que yo no era el problema y que iba a ser un proceso de aceptación, de quererme.

—¿Qué cambió en Santiago de San Felipe? Que tú pudiste decir: “Esto es lo que soy y de aquí para adelante sigo siendo lo que soy”.

—Yo tenía bastante claro qué significaba el hecho de ser una persona trans, pero no en Chile. Desde los 14 años en adelante comencé a ver a hombres y mujeres trans en YouTube, pero de otros países, y eso me ayudó a entender que no estaba solo. En Santiago hay una organización que se llama OTD Chile, que hacía grupos para que las personas trans hiciesen comunidad, y gracias a ese acercamiento pude entender que en Chile existían personas trans y me pude ver reflejado en distintas historias. En otro lugar hubiese sido difícil.

—¿Cómo fue el proceso de empezar a comunicar que Gabriel es Gabriel?

—Empecé a grabarme cuando hice la transición social. Y en el momento que aprendía nuevos conceptos o me iba entendiendo e interiorizando, también lo iba diciendo para hacerlo realidad: “Soy Gabriel y soy un hombre trans”. De hecho, toda mi vida está en YouTube, porque lo que pasaba lo documentaba. Además, ayudé a mucha gente, porque me ayudaron a entender. Y siento que eso es parte de la visibilidad que tiene que ser así, ya que si no hay alguien que tú veas y te puedas reflejar, es muy imposible guiarte. De alguna manera es necesario ser visible y tener referentes, porque sin eso yo no estaría acá.

Captura de YouTube | Gabriel "Planettas" Sepúlveda Ampliar

—¿En qué momento dijiste: “Soy una persona trans y soy Gabriel”?

—En ese video (hace referencia al video “Hola soy trans y me llamo a Gabriel”, subido el 7 de octubre de 2015 a su cuenta de YouTube). Y tenía mucha felicidad porque me estaba tratando como hombre, cuando durante 18 años de mi vida me traté en femenino. Entonces, en ese video por primera vez yo dije: “Sí, soy un hombre trans y estos son mis pronombres”. Y lo verbalicé con esta vergüenza de que tengo que empezar, de que tengo que dar el paso a enfrentarme a rechazos. Pero antes había hecho una carta en Facebook, donde expliqué lo que me pasaba internamente para que lo leyeran todos. Tiré la bomba y me escondí. Así se enteró mi padre, mi abuela, porque yo no era capaz de hacer una videollamada y explicarlo.

—¿Qué significó para ti cambiar tu nombre registral?

—Reconocimiento. Es como la sociedad, el Estado, el gobierno, sea quien fuere, me reconoce como Gabriel. El hecho de que en un documento legal exista algo que te identifique es un reconocimiento muy importante. También seguridad porque quieran o no uno puede parecer muy masculino –hablando binariamente–, pero si tengo el carnet de Gabriela, pueden pensar que estoy suplantado la identidad de alguien, porque lamentablemente el mundo se rige por lo binario. Y para evitar ese tipo de cosas, da seguridad decir: “Soy Gabriel, aquí está mi documento”.

Exposición en redes sociales y activismo trans

—Si bien siempre estuviste en redes sociales grabándote y exponiendo tu transición al mundo, ¿cuándo asumes que no es un hobby y que puede ser tu trabajo?

—Cuando me titulé de comunicación audiovisual. Si bien trabajé en varias producciones, lo de las redes sociales se empezó a volver algo muy serio. Las marcas se acercaban, por ejemplo, Dijon fue la primera marca que me dijo: “Quiero trabajar contigo”. Y fui el primer modelo transmasculino en aparecer en una campaña publicitaria de tiendas en todo Chile, y siempre lo recordaré con cariño, porque fueron los primeros que apostaron por hacer algo diferente y buscar una diversidad. Y para mí fue súper heavy el hecho de saber que esto era serio.

—Al empezar a tener relevancia en redes sociales, ¿cómo lidiaste con esa sensación de que hay responsabilidad en todo lo que dices, haces y muestras?

—Es muy agotador, porque la gente está muy pendiente al error, y siento que tengo una gran responsabilidad con eso. De alguna manera fui y soy activista por accidente, y siempre lo he dicho así, porque no fue como que un día me levanté y soy activista. Entonces, me siento en la obligación de no estancarme y seguir aprendiendo de qué ha retrocedido y qué ha avanzado en temas políticos, sociales, en la vivencia de las personas trans y un montón de cosas que si bien para mí es materia conocida, eso no deja de evolucionar.

Gabriel "Planettas" Sepúlveda | ADN/Ruth Cárcamo Ampliar

—¿Cómo ves el debate que hay en torno a la gente de la diversidad en un año electoral?

—Es complicado porque siento que ha sido muy difícil el retroceso con respecto a las diversidades, estando en un gobierno que apoya a las diversidades. Y veo complejo un proceso de seguir adelante, porque ya estamos estancados y hemos retrocedido en varias cosas. Siento que el discurso de odio ha aumentado, no solo en Chile en este año electoral, sino que mundialmente. Entonces, es un retroceso aterrante. El discurso de odio mata literalmente. A mí me da miedo que gracias a estos discursos de odio que se le están prestando atención, vuelvan a ocurrir cosas así. Y si me preguntas cómo veo esto en 5 años más, me veo cuidando a mi persona y a los que quiero de la diversidad, porque somos foco de atención, el foco que quieren apagar de alguna manera.

—¿Por qué decidiste sacar un libro?

—Yo quería algo tangible y fue una oportunidad que se me dio. Nunca se me pasó por la cabeza escribir un libro, dije: “Ya está todo en internet, ¿para qué?”. Pero me di cuenta que necesitaba reconocer a Gabriela, porque tuve un problema con borrarla de la historia de mi vida. Borré sus fotos, sus redes, borré todo, me alejé y dije: “No soy Gabriela, por fin voy a ser Gabriel”. Y en el momento de pensar en lo que quería contar, me empecé a dar cuenta de que Gabriela fue un pilar fundamental y que no tenía que tenerle miedo a quién fui. Fue un proceso muy bonito de encontrarme con Gabriela, que también fui yo. Gabriela me sostuvo en momentos en los que yo no me veía bien. Gabriela al final aprendió muchas cosas que hizo que Gabriel saliera.

Instagram @planettas | Gabriel "Planettas" Sepúlveda y su libro "De Gabriela a Gabriel". Ampliar

—¿Cómo vives el orgullo en tu día a día?

—Todos los días vivo un orgullo al levantarme, al ver que pude lograr lo que en mi mente siempre soñé lo que quería. En que gracias a Gabriela y a un montón de personas pude lograr quién soy hoy, porque me veía en un hoyo muy profundo. Y es un orgullo poder decir que se puede vivir a pesar de todo lo malo, y que está en nosotros decidir si somos visibles porque queremos, y vivir nuestra vida con total libertad de acción, porque no necesitamos deberle a nadie ni masculinidad, ni feminidad, ni nada. No hay que juzgar a esa gente, cada quien tiene sus tiempos y movimientos.