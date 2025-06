Alejandro Sanz se defiende públicamente ante grave denuncia y confirma relación con fan de 18 años

Una serie de declaraciones públicas puso en el centro de la controversia al cantante español Alejandro Sanz, luego de que Ivet Playà, una fan y excolaboradora de 26 años, realizara una potente denuncia y compartiera en redes sociales un testimonio sobre su vínculo con el artista.

Según relató, la relación comenzó cuando ella tenía 18 años y él 49. “Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable, y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla”, expresó la joven en un video.

La joven detalló que “todo empezó en el 2015, yo era su fan y él, pues, me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandara mensajes, me comentara las fotos, o incluso, publicaba cosas mías en sus redes”.

Con el paso del tiempo, la relación se intensificó. “El vínculo fue a más y quedamos por primera vez en privado, cuando yo tenía 18 años. Él tenía 49 en ese momento. Para mí ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era, desde el principio lo sabía. Yo era una niña”, afirmó.

La otrora fan del artista también afirmó que con “con 19 años me puso a trabajar de dependienta para recorrerse toda España, detrás de él me hice 10 conciertos en un mes y medio. Y él lo sabía, jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión. Con 22 años dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola, porque Alejandro Sanz me contrató para trabajar para él”.

Ivet Playà concluyó su testimonio con duras palabras: “Me siento engañada, me siento utilizada, me siento humillada. Me siento incluso sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”.

También sostuvo: “Siento que aun intentando justificarle, porque se os juro que lo he intentado justificar de todas las maneras, sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba y considero moral, incluso humano”.

La defensa de Alejandro Sanz

El artista español respondió dos días después a través de Instagram. “Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”.

El cantante también aludió a un tema económico. “En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo que encuentres pronto tu camino y felicidad”.