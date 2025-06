Se sentó frente a la cámara de su celular y comenzó a relatar una serie de situaciones que vivió junto a Alejandro Sanz.

Ivet Playá denunció al artista, lanzando durísimas acusaciones en su contra.

“Yo era su fan y él pues me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandara mensajes, me comentara las fotos, o incluso, publicaba cosas mías en sus redes".

Y agregó que “el vínculo fue a más y quedamos por primera vez en privado, cuando yo tenía 18 años. Él tenía 49 en ese momento... Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era, desde el principio lo sabía. Yo era una niña“.

Posterior a esto, Ivet relató que recorrió el país siguiendo a su ídolo, y que a los 22 años incluso se puso a trabajar con Sanz.

“Con 22 años dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola, porque Alejandro Sanz me contrató para trabajar para él... En esa época no sé realmente el motivo, pero nos espiaban las conversaciones que manteníamos por privado. La verdad es que, yo al menos, no tengo nada, ni tenía nada que esconder", aseguró.

Y confesó que “mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable, y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla".

“Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad. Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso, humano”, lanzó.

Y cerró diciendo que “ya no soy esa niña que estaba dispuesta a todo para estar más cerca de él. La Ivet de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco. Y reconoce cuando alguien hace las cosas con el corazón y cuando alguien se siente tan vacío por dentro que solo se siente bien utilizando el corazón de los demás.¿Y ahora qué? Ahora la verdad. Ahora yo".