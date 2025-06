A Enrique Osses le preguntan de qué club chileno es hincha y sorprende con su respuesta: “Voy a seguir siendo”

Enrique Osses es uno de los árbitros más recordados del fútbol chileno, entre tantas cosas, por su polémico desempeño en la final que disputaron la U de Chile y O’Higgins por el Torneo de Apertura 2012, donde cobró un dudoso penal sobre Guillermo Marino que terminó coronando a los azules en el Estadio Nacional.

El ex réferi nacional se retiró de la actividad en 2016, para luego presidir la Comisión de Árbitros de la ANFP hasta 2020, donde sería despedido. Tras una aventura en México y ahora en Costa Rica, Osses reapareció en una reciente entrevista y reveló de qué club chileno es hincha, dejando una sorpresiva respuesta.

En diálogo con el periodista Jorge Gómez, también conocido como “Pelotazo”, el otrora colegiado aclaró que es fanático de “los equipos de negro… los árbitros, obviamente. No tengo ningún equipo de fútbol que me apasione, solamente me apasiona el arbitraje".

“He estado ligado al fútbol durante 30 años y en el arbitraje los mismos 30, por lo tanto, es mi equipo en realidad y voy a seguir siendo hasta el día que ya deje de existir en esta vida", remarcó.

En medio de la conversación, surgió el nombre del también ex juez chileno Carlos Chandía, quien alguna vez confesó ser hincha de Ñublense. Al respecto, Enrique Osses señaló que “fue bastante vivo, porque lo dijo después de retirarse”.

“Yo no tengo ninguna preferencia por ningún color de camiseta en Chile ni en el extranjero”, sentenció Osses.