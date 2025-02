“No nos espera nada positivo”: Enrique Osses comienza con polémica su rol como Jefe de Árbitros en Costa Rica

Enrique Osses sigue haciendo una carrera internacional en las oficinas del arbitraje. El ex réferi chileno, que se retiró de los campos en 2016, ha construido un largo currículum comandando y formando jueces.

En Chile, estuvo cerca de dos años encargado de la jefatura de la organización de silbantes. Luego, en 2021, comenzó su carrera fuera de nuestro país, cuando pasó a ser parte de la Comisión de Arbitraje en México, donde estuvo hasta principios de este año.

Enrique Osses dejó su cargo en tierras aztecas para asumir el desafío de convertirse en el Presidente del mismo órgano, esta vez, en Costa Rica. Su llegada ha causado múltiples opiniones, positivas y negativas.

Osael Morato, mandamás del Fútbol “Tico”, defendió la llegada del chileno. “Enrique Osses califica con toda su experiencia. Una característica era que ojalá hubiera estado en una posición internacional y con experiencia en el VAR, tuvimos dos currículos y la decisión con Enrique tenía bastante afinidad con lo que se buscaba”.

Por el contrario, el exjuez costarricense Greivin Porra, criticó esta decisión, señalando que “creo que no nos espera nada bueno, nada positivo, como todos los demás extranjeros, se han ido y no nos han dejado absolutamente nada.

"En México no lo extrañan, su trabajo no ha sido satisfecho para el arbitraje mexicano, para Costa Rica su labor no será nada distinta a lo que hizo el señor Elizondo”, concluyó, abriendo el debate en torno al rol que puede tener Enrique Osses en el país centroamericano.