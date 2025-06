Jean Beausejour sale en defensa de Arturo Vidal y recuerda su polémica pelea con Pinilla: “Al otro día...”

El ex seleccionado nacional, Jean Beausejour, salió en defensa de Arturo Vidal por la fuerte pelea que protagonizó el pasado jueves con Fernando De Paul, en el empate 2-2 entre Colo Colo y Deportes Iquique por el Campeonato Nacional 2025.

En su rol de comentarista para el programa ESPN 360, el otrora lateral izquierdo de La Roja se sumó al debate por el cruce que tuvieron ambos jugadores del “Cacique” y reconoció que “estas situaciones no son lindas. El fútbol es contacto físico y de exigencia, no con lindas palabras".

Sin embargo, el bicampeón de América respaldó al “King” de las criticas y señaló que “lo culpan de todo. Yo no me subo ni un poquito a esa micro. Yo le valoro a Arturo, me peleé muchas veces con él, se presta para esa exigencia”.

A raíz del comentario de Beausejour, Mauricio Pinilla se sumó al debate y ambos recordaron un episodio similar que vivieron en 2018 con la camiseta de Universidad de Chile, cuando se enfrascaron en un duro cara a cara en pleno Superclásico ante Colo Colo.

Sobre ese recordado cruce, Beausejour admitió que “en ese momento yo me regalo, porque me puse frente al Mauro”, a lo que Pinilla agregó: “Cuando se habla de eso, se olvidan del fútbol. Al otro día lo conversamos y chao”.

Por último, el exdefensor dejó una llamativa reflexión. “Dime cuánto enfoque le das a eso, te diré que tan futbolizado eres. Por lo menos nosotros nos peleamos, hay otros por acá que solo se matan por detrás”, sentenció.