“Me voy a poner melancólico”: Zamorano le pregunta a Salas quién de los dos fue el mejor y ambos llegan a una gran conclusión

Iván Zamorano y Marcelo Salas, leyendas del fútbol chileno, tuvieron un interesante diálogo en el programa Historias de Matchday, de TNT Sports, donde “Bam Bam” abrió un debate tras preguntarle al “Matador” quién de los dos fue mejor jugador.

El ex Universidad de Chile intentó sacarse la pregunta de encima, pero al final terminó respondiendo con total sinceridad: “Nunca me consideré más que tú, creo que fuimos un gran complemento”.

Además, Salas le comentó a Zamorano que “somos muy distintos... Tu juego no era engancharte y armar jugadas, como lo podía hacer yo, que me adaptaba en distintos puestos. Después, nunca me ha gustado compararnos. Los dos estamos en el mismo nivel”.

Por último, los dos goleadores llegaron a una gran conclusión. “Me voy a poner melancólico, pero ambos marcamos un camino para los que venían de atrás, eso es por el esfuerzo que tuvimos, las ganas que metimos y como nos comportamos”, indicó el “Matador”.

Por su parte, “Bam Bam” agregó: “¿Sabes cómo vamos a terminar esta discusión? No es ‘tú o yo’, es ‘tú y yo’”.