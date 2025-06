“Tuve ofrecimientos para jugar en Colo Colo; me encontré en el avión con...”: Marcelo Salas revela desconocida oferta del “Cacique”

Marcelo Salas, uno de los máximos ídolos de Universidad de Chile, tuvo una propuesta para jugar en Colo Colo. En conversación con Iván Zamorano, el “Matador” confesó que se le presentó la oportunidad de llegar al “Cacique” después de su segunda etapa en River Plate.

“Tuve, en un momento, ofrecimientos para jugar en Colo Colo. Con el Bichi (Claudio Borghi), cuando estaba Mirko (Jozic, como gerente deportivo)”, partió señalando el exdelantero azul en el programa “Historias de Matchday”, de TNT Sports.

“Una vez me encontré en el avión con el Bichi y en otra ocasión me mandaron un recado con Mirko”, agregó el oriundo de Temuco.

Marcelo Salas también reveló que recibió llamados de la UC y Cobreloa. “De la Católica, hablé con el Tati (José María Buljubasich), con el Piri (Nelson Parraguez). Me acuerdo que me llamaron todos. Fue el período en que quedé sin jugar, cuando llega el síndico a la U y entra Sergio Vargas como gerente. Ahí me llamaron de Católica, Colo Colo y Cobreloa”, comentó.

Por último, el “Matador” explicó por qué rechazó las propuestas que le llegaron de parte de Colo Colo y la UC. “Siempre he estado identificado con la U, soy hincha de la U, y creo que jugar seis meses o un año en Católica o Colo Colo, habría sido... para qué. Si mi carrera había sido toda en la U”, concluyó.