En medio de los cuestionamientos que enfrenta el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), distintas organizaciones, familias y profesionales de la salud mental conversaron con ADN.cl, advirtiendo que su continuidad es clave para el bienestar y la salud mental de niños, niñas y adolescentes trans en Chile.

La iniciativa, implementada en 2021 bajo la Ley de Identidad de Género, ofrece orientación psicosocial y acompañamiento a personas trans menores de edad y sus familias, promoviendo un entorno seguro, respetuoso y libre de discriminación.

Según ha reforzado la Fundación Selenna, una de las principales impulsoras del programa, “el PAIG no adoctrina ni impone identidades; acompaña y cuida”.

Un ejemplo concreto de su impacto es el trabajo desarrollado por el Hospital Exequiel González Cortés a través del programa “Crece con Orgullo”, que forma parte del PAIG.

Según cifras compartidas por su equipo, desde su implementación en mayo de 2023 hasta la fecha han realizado 2.066 atenciones clínicas, divididas en 378 atenciones en 2023, 1.120 en 2024, y 568 en lo que va de 2025. Estas cifras evidencian la creciente demanda por este tipo de apoyo integral en el sistema público de salud.

Además, el mismo centro, participa actualmente en una investigación longitudinal junto al Colectivo de Estudios en Psicoterapia y Análisis Social (CEPSIAS), que busca analizar la alianza terapéutica y su relación con el bienestar subjetivo y la sintomatología suicida en adolescentes trans.

Al 2025, 61 jóvenes ya participaron en una primera sesión de acompañamiento, y 18 han avanzado hasta la quinta sesión, lo que permite observar los efectos del acompañamiento sostenido en el tiempo.

Cuestionamientos políticos

Mientras se desarrolla este trabajo, el PAIG ha sido foco de un intenso debate político. A fines de 2024 se creó una Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas, presidida por la diputada Flor Weisse (UDI), para revisar políticas de acompañamiento vinculadas a la identidad de género.

En noviembre de aquel año, esa instancia aprobó (7 votos contra 6) un informe mayoritario —avanzado por la oposición— que recomendó “ suspender inmediatamente ” la ejecución del programa. El informe señalaba que no se iniciaran nuevos tratamientos hormonales en menores de edad (bloqueo puberal o hormonización) independientemente de cualquier diagnóstico.

Además, propuso impulsar proyectos de ley para limitar la hormonización o cirugías de reasignación exclusivamente a mayores de 18 años, y modificar la Ley de Identidad de Género para reforzar el “derecho preferente” de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en estos programas y eventuales derivaciones.

Ante este escenario, María José Lobos, trabajadora social Crece con Orgullo, apuntó: “Todo eso tiene implicancias en la salud mental, en la socialización, en una etapa de la vida que estás creciendo (...) nos parece terrible lo que está sucediendo, pero también nos da ánimo porque sabemos que todas las luchas en derechos sexuales y en derechos humanos en general son peleas".

Por su parte, Fabiola Hernández, madre de Nicolás, un adolescente trans de 17 años que fue acompañado por el equipo del Hospital Exequiel González Cortés, expresó: “Cuando nos dijeron que Nicolás era trans, no sabíamos qué hacer ni a quién acudir. El PAIG nos dio herramientas para entenderlo, apoyarlo y cuidarlo“. ”El Congreso, ellos están generando el miedo, la inseguridad en nuestros niños y que va más allá del programa en sí“, sumó.

“No me sorprende”

Desde la sociedad civil, Marcela Di Monty, activista de OTD Chile adulta mayor, del Sindicato Amanda Jofré y la colectiva RARA, afirmó: “No me sorprende (que el mundo político) no quiera ayudar, porque tantos años que hemos sido discriminadas y ahora que tienes este apoyo, lo encuentro injusto que lo saquen, porque se lo merecen los niños, porque ahora están visibilizados".

“Es una cosa de vida o muerte, hay mucho suicidio de parte de mi comunidad (...) queremos evitar esto, porque los trans vamos a existir toda la vida", manifestó.

En la misma línea, Shane Cienfuegos, activista travesti y coordinadore de gestiones en OTD Chile, reafirmó que “este programa nace en un contexto de preocupación hacia la infancia, la adolescencia y los aspectos psicosociales de ese ciclo vital. No solamente incorporando a la infancia, sino a las familias, al entorno escolar, al entorno en cuanto a la salud y todas las colectividades comunitarias”.

“No tener eso significaría retroceder en avance bastante significativo para la infancia y la adolescencia y sus tutores y tutoras legales“, dijo. ”Hay impactos en la salud mental, en la autopercepción, y en que se difundan y se normalicen mensajes de odio con todo lo que eso implica. En la vida diaria, sentir que hay personas que están en contra de tu identidad, que es tu vida, es bastante atemorizante“, expresó.

Por su parte, Cristian Prinea, director ejecutivo de Todo Mejora Chile, recalcó que el PAIG “ha sido una oferta de salud pública que entrega acompañamiento psicosocial a niñeces y adolescencias trans, sobre todo porque les toca vivir un proceso socialmente cargado de prejuicios, rechazos y desinformación”.

“La experiencia de nuestros programas Comunidad Diversa en contextos escolares demuestra que cuando las comunidades educativas se informan y se forman en conjunto, el clima escolar mejora y los estudiantes sean o no parte de la comunidad LGBTI+ se sienten mucho más seguros”, añadió.

¿Qué dice el Gobierno?

Desde el Ejecutivo, la Subsecretaría de la Niñez también manifestó su respaldo al PAIG, destacando su rol como política pública basada en derechos y alineada con los estándares internacionales de protección a las infancias.

En ese sentido, preciasaron a ADN.cl que “todas las acciones implementadas se encuentran enmarcadas en la instalación del Sistema de Garantías, la Política y Plan de Acción 2024-2032 y la implementación de las Oficinas Locales de la Niñez”.

En tanto, respecto al Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), en cumplimiento de la Ley de Presupuesto 2025, se trabaja en coordinación con el Ministerio de Salud para “elaborar recomendaciones al diseño del programa y avanzar en una política pública robusta con enfoque de derechos”.

“Se continuará trabajando por una niñez libre de violencias, donde cada niño, niña y adolescente pueda vivir plenamente sin distinción de identidad o expresión de género, avanzando hacia una sociedad más justa, inclusiva, diversa y respetuosa de la dignidad humana”, puntualizaron.