Lautaro Carmona no descarta que Jeannette Jara renuncie al PC para fortalecer candidatura presidencial

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abrió la puerta a una eventual renuncia de Jeannette Jara a su militancia, si con ello se potencia una candidatura unitaria del oficialismo.

En entrevista con Radio Universo, Carmona aseguró que el objetivo político debe estar por sobre la pertenencia partidaria. A su juicio, si una decisión como esa contribuye a ampliar el respaldo ciudadano, “la condición comunista se pone a disposición de una causa mayor”.

La exministra Jara, quien ya se perfila como carta presidencial del PC, había deslizado en el pasado la posibilidad de dejar el partido. Sin embargo, ha reiterado que, hasta ahora, su militancia no está en discusión.

Por su parte, Carmona recalcó que el liderazgo que surja desde las primarias del oficialismo debe representar a toda la coalición y no a un solo partido. “Quien gane no será solo el PC; será un liderazgo de sector, no de trinchera”, subrayó.

Consultado directamente sobre si vería con buenos ojos una eventual renuncia de Jara, el dirigente respondió que no sería un problema personal ni político. “Sería un gesto de amplitud”, dijo.

También enfatizó que una decisión así no implicaría una traición ideológica, sino la búsqueda de una nueva forma de representar los mismos principios. “Realizar en otra situación la misma condición comunista”, concluyó.

Por ahora, Jeannette Jara mantiene su compromiso con el PC, aunque la conversación ya está instalada en la interna oficialista.