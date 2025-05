Jeannette Jara (PC) se muestra en contra del acuerdo entre Codelco y SQM: “Lo que yo quiero es que el litio sea para Chile”

La exministra del Trabajo y actual candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, se refirió al acuerdo alcanzado entre Codelco y SQM para la explotación de salares de litio en Chile.

En detalle, Jara partió mostrando las diferencias entre su postura negativa a este acuerdo con la negativa de Evelyn Matthei, indicando que la candidata de Chile Vamos “quiere que se caiga el acuerdo para licitarlo a los privados. Lo que yo quiero es que el litio sea para Chile ”.

“Imagínese si el presidente Frei Montalva no hubiese chilenizado el cobre, el presidente Allende no hubiese avanzado hacia la nacionalización, hoy día el cobre no sería de los chilenos“, agregó.

En esa línea, la exsecretaria de Estado aseveró que “SQM tiene deudas pendientes con la sociedad chilena y no de hace varias décadas, de hace muy poco. Y encuentro raro que nosotros, gente de izquierda, estemos avalando un acuerdo con ellos ”.

“Si uno piensa en dos, tres o cuatro años más de explotación del litio, lo que tiene que hacer entonces es decir que está pensando en el muy corto plazo. Yo creo que los tesoros de Chile son para los chilenos y chilenas, así como el cobre en Codelco”, reiteró.

Consultada sobre si el Gobierno se equivocó en promover este acuerdo, Jeannette Jara manifestó que “el gobierno dio el debate, yo entregué mi opinión en la instancia que correspondía y no fui mayoría en esa. Pero hoy día evidentemente que no soy ministra, puedo manifestar mi opinión”.

“Pero sé acatar, cuando soy parte de un gobierno, la decisión que se tome en mayoría. Ahora no es el caso y expreso mi convicción de que en Chile tiene que haber una empresa nacional del litio “, aseguró.

Finalmente, la carta presidencial del PC dijo que “la amenaza de SQM de vaciar los salares en los próximos dos años para cuando el Estado llegara y no quedara litio, me parece que son chantajes inaceptables. No estoy disponible para que el Estado de Chile haga una alianza con SQM”.