Recordada actriz de “Papa a la deriva” de Mega revela que tiene alopecia: explicó su tratamiento

Hablar de caída del cabello no siempre es fácil, y lo es mucho menos cuando se trata de una mujer, pero Li Fridman decidió hacerlo público tras recibir un diagnóstico claro: alopecia.

La actriz de 38 años, recordada por su rol como Esmeralda Montt Balmaceda en la teleserie Papá a la deriva (Mega), explicó cómo descubrió su situación.

“Desde chica que se me cae mucho el pelo y uno lo normaliza. Pensaba que era normal, hasta hace poquito, que fui a una peluquería y me dijeron que esa caída no era normal, así que empecé a buscar especialistas para ver qué podía hacer con este problema”, indicó a LUN.

Así llegó al Instituto Tricológico de Chile, donde comenzó un proceso guiado y personalizado. “Iba igual con miedo, porque perder el pelo, sobre todo para una mujer, es algo importante, pero me sentí súper acogida y tranquila con toda la información que ellos me brindaron”, comentó.

“Son especialistas, responsables, y te enseñan del crecimiento del pelo, entonces uno va entendiendo lo que va pasando en la cabeza”, añadió. Además, detalló: “me pidieron hartos exámenes para ver dónde está fallando, qué nutrientes no estoy absorbiendo”.

¿En qué consiste su tratamiento contra la alopecia?

La intérprete comenzó su tratamiento hace tres meses y compartió en qué consiste: “Consta de unas vitaminas, unas luces infrarrojas (cada 15 días), una rutina diaria que debo tener, que tiene que ver con lavado y cepillado específico que me enseñan, ocupar productos naturales".

“Yo no me cepillaba nunca el pelo, pero eso ayuda a la estimulación del cuero cabelludo, entonces me lo cepillo tres veces al día”, complementó.

Sobre los resultados hasta ahora, Li Fridman explicó: “Me siento bien, estoy contenta por haber hecho conciencia de esto, pero llevo poco. Por darte un ejemplo, igual siento que se me cae menos, en el cepillado, sobre todo, pero falta tiempo para darme cuenta”.