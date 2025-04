¿Funciona la biotina para la salud del cabello? Esta es la explicación científica

La biotina, también conocida como vitamina B7, es una vitamina del complejo B que ayuda al cuerpo a convertir alimentos en energía.

Es ampliamente conocida por su supuesto efecto positivo en el crecimiento del cabello, la piel y las uñas. Sin embargo, su eficacia real ha sido cuestionada.

Más información Nuevo cometa SWAN25F podrá verse desde Chile: revisa la fecha y el lugar exacto

Según un estudio publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology, los beneficios de la biotina se observaron principalmente en personas con deficiencias clínicas.

El estudio analizó 18 casos y reportó mejoras en quienes tenían trastornos subyacentes que afectaban la absorción o niveles bajos de biotina.

Pero los autores aclaran que no existen suficientes pruebas para recomendar suplementos a personas sanas con pérdida de cabello.

Además, la deficiencia de biotina es muy rara en quienes siguen una dieta balanceada, por lo que suplementar sin control puede ser innecesario.

Si bien tomar biotina no suele tener efectos secundarios, su uso sin indicación médica puede enmascarar otras causas de caída capilar.