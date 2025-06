Es un romance que estaría ocurriendo en tiempo real, en el reality Mundos Opuestos de Canal 13. Y uno de los protagonistas sería nada menos que Luis Jiménez.

El futbolista ingresó al programa soltero, tras haberse distanciado de su eterno matrimonio con Coté López.

Una noticia que impactó en su minuto, y más después, cuando el jugador empezó a vincularse a nuevas mujeres, como una conocida locutora de radio con la que fue visto a los besos.

Sin embargo, lo que ahora estaría viviendo sería más de un touch and go, ya que el ex de la blonda estaría experimentando un apasionado romance con una compañera del espacio.

Una influencer que habría entrado en pareja, y que pese a esto habría iniciado un coqueteo que ya va en besos y más con Jiménez.

Así lo reveló el sitio Infama, quienes dieron a conocer que Luis estaría pasándolo bien nada menos que con Disley Ramos.

Un vínculo que podríamos ver próximamente en pantalla, cuando efectivamente se observe el ingreso de Luis Jiménez al reality y su desarrollo.