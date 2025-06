Snoop Dogg tendrá su película biográfica y ya se conoce al actor protagonista

No hay dudas de que Snoop Dogg es uno de los raperos más importantes y populares de la industria musical, con miles de fanáticos en todo el mundo que siguen cada uno de sus pasos.

Dejando un legado imborrable en la música, también ha participado en algunas producciones cinematográficas sumándole un sello y estilo único a cada historia.

Ahora, en un contexto en el que las películas biográficas están de moda, ‘Doggy’ también será una de las estrellas que tendrá una cinta inspirada en su vida y obra.

El proyecto llega de la mano de Universal Pictures bajo la dirección de Craig Brewer, conocido por títulos como Un príncipe en Nueva York 2 y Ritmo de un sueño, entre otros. El cineasta colaboró con Joe Robert Cole en el guion.

Otro punto a destacar es que la producción corre por parte de Death Row Pictures, filial cinematográfica del icónico sello musical. También colabora NBCUniversal Entertainment & Studios.

Otra de las aristas más llamativas es que el filme contará con temas icónicos del rapero, haciendo énfasis en sus trabajos más exitosos, reflejando su carrera musical.

Uno de los aspectos más llamativos e importantes, el rol protagónico, ya fue resuelto y anunciado. El actor elegido para el papel es Jonathan Daviss.

El intérprete de 25 años aún ha estado buscando su gran salto en la industria, pero ha ganado cierta reputación gracias a la serie Outer Banks de Netflix.

De esta manera, se espera que la biopic de ‘Tha Doggfather’ sea el trampolín hacia el estrellato, contando con una labor muy especial.

Un verdadero ícono

La película se centrará en etapas cruciales como el lanzamiento de Doggystyle (1993), producido por Dr. Dre, que consagró éxitos como What’s My Name? y Gin and Juice, definiendo el sonido G-funk.

Con 16 nominaciones al Grammy, más de 35 millones de discos vendidos y una carrera que abarca música, cine y televisión, Dogg se alza nuevamente como protagonista de Hollywood en el auge de las biopics musicales .

En la misma línea, se espera que la cinta se enfoque en su ascenso en Long Beach, el impacto de Doggystyle y su transformación en icono global.

Todavía no hay título, fecha de estreno ni más actores confirmados, pero la presencia de Daviss y el respaldo de Universal junto a Death Row Pictures auguran una ejecución ambiciosa y rigurosa del relato.

Jonathan Daviss, Craig Brewer, Joe Robert Cole y Snoop Dogg forman un equipo con experiencia tanto en cine musical como en narrativa biográfica, por lo que este proyecto suma relevancia, ambición y talento.