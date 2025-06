Presidente Gabriel Boric impulsa comisión asesora “Arica 100” para conmemorar Tratado de Lima y proyectar desarrollo

El Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes la sesión inaugural de la Comisión Asesora Presidencial “Arica 100”, creada para preparar la conmemoración de los 100 años del Tratado de Lima de 1929, el acuerdo que selló la incorporación definitiva de Arica a Chile tras décadas de disputa territorial con Perú.

La comisión no solo buscará conmemorar este hito histórico, sino también elaborar propuestas de políticas públicas y proyectos que fortalezcan el desarrollo de la región de Arica y Parinacota.

Durante la ceremonia en el Palacio de La Moneda, el Presidente Boric destacó el valor simbólico y estratégico de la ciudad: “En Chile estamos tremendamente orgullosos de lo que significa Arica”, señaló.

Sin embargo, también reconoció la deuda del Estado con el norte extremo, afirmando que “ese orgullo no se ha traducido históricamente en la preocupación y obras concretas que se requiere”.

La comisión estará presidida por el rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez, y estará compuesta por representantes de diez ministerios, el Estado Mayor Conjunto, autoridades regionales, parlamentarios de la zona, y alcaldes. Tendrá un plazo de ocho meses para entregar un plan integral de conmemoración y desarrollo.

Convertir una fecha histórica en un punto de partida

El Mandatario, oriundo de Magallanes, subrayó que su compromiso con esta iniciativa no será superficial: “La propuesta que ustedes nos hagan yo me la voy a tomar con mucha seriedad, y lo haré con la vista no solamente como Jefe de Estado desde acá de La Moneda, sino también como un habitante que viene de zonas extremas y que sabe que si no hay un apoyo por parte del Estado, muchos proyectos quedan en el tintero”.

Más allá de la conmemoración, el Presidente Boric enfatizó que el trabajo de la comisión debe tener impacto real en la región. “Esto no puede ser solamente declaración de buenas intenciones”, advirtió.

En sus redes sociales, el presidente reafirmó la intención de que esta iniciativa sea una oportunidad concreta para mejorar la calidad de vida en Arica. “Les invito a pensar en grande por la importancia del hito que conmemoraremos, pero por sobre todo por el bienestar de la región y la calidad de vida de su pueblo”, escribió en su cuenta de X.

Con “Arica 100”, el Ejecutivo busca convertir una fecha histórica en un punto de partida para la descentralización efectiva y el fortalecimiento del Estado en territorios fronterizos, combinando memoria, inversión pública y equidad territorial.