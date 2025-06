Jeannette Jara propone construir 360 mil viviendas y crear subsidios para jóvenes para combatir el déficit habitacional

Desde un acto en Antofagasta, la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, presentó sus principales propuestas para enfrentar el déficit habitacional, uno de los temas más sensibles del país.

Su plan contempla la construcción de 360 mil viviendas, distribuidas equitativamente entre las regiones, cifra que —según afirmó— se ajusta a las capacidades reales del Estado. “Uno podría decir cualquier otra cifra, pero la verdad es que las capacidades son las que hay. Y en ese contexto creo que ese número se tiene que distribuir equitativamente por las regiones”, explicó.

La ex ministra también hizo énfasis en la necesidad de abordar la situación de las familias que viven en campamentos, especialmente de los menores.

“Hay muchos niños y niñas en campamentos. Yo sé que hay gente que no le gusta porque se ha establecido también una criminalización de los campamentos y sabemos muchas veces que en algunos de ellos han ocurrido bastantes hechos que no corresponden. Pero los niños y las niñas son el futuro de este país, no pueden quedar abandonados”, sostuvo.

Enfocado a personas jóvenes

Jara además anunció una propuesta enfocada en la población joven, con la idea de implementar subsidios habitacionales para personas entre 25 y 35 años, ya sea para postular a beneficios del Estado o acceder a créditos hipotecarios.

“Quiero avanzar en una iniciativa en particular para los jóvenes entre 25 y 35 años. Ya sea que puedan pagar un hipotecario o que puedan postular a un subsidio”, señaló.

En medio de tensiones dentro del oficialismo, la candidata también respondió a los cuestionamientos de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien acusó al Frente Amplio de mantener un doble discurso frente a la violencia.

Aunque el PC no fue aludido directamente, Jara defendió a su partido, asegurando que los comunistas están “dentro de la institucionalidad”, y valoró su relación con Vodanovic, a quien describió como “una tremenda lideresa del futuro”.