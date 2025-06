Morrissey vuelve a Chile: revisa cuándo se presentará en el Movistar Arena y cómo adquirir entradas

El regreso de Morrissey a los escenarios chilenos ya tiene fecha confirmada: el 16 de noviembre de 2025, el legendario artista británico se presentará en el Movistar Arena, en el marco de su gira por Latinoamérica.

El cantante ha consolidado una carrera que atraviesa generaciones. Su legado musical comenzó como vocalista de The Smiths, banda con la que revolucionó el panorama musical con éxitos como This Charming Man, How Soon Is Now? y There Is A Light That Never Goes Out.

Cuando el británico inició su carrera como solista, continuó acumulando clásicos como Suedehead, Everyday Is Like Sunday y First of the Gang to Die. Ha lanzado 13 álbumes de estudio en solitario, todos ellos posicionados en el top 10 del Reino Unido, y ha obtenido tres números 1.

A lo largo de su carrera, ha sido galardonado con el Premio Ivor Novello por su contribución a la música británica y recientemente recibió el Premio Social Vanguard 2024, en reconocimiento a su compromiso con los derechos de los animales.

¿Cómo adquirir las entradas para asistir al concierto de Morrissey?

Las entradas estarán disponibles a través del sitio www.puntoticket.com/morrissey-2025. La Preventa Exclusiva Caja Los Andes comenzará el miércoles 11 de junio a las 12:00 horas y se extenderá hasta el jueves 12 a las 11:59 horas.

Esta etapa ofrecerá un 20% de descuento para afiliados activos o pensionados, con un stock limitado de 2.500 tickets y un máximo de dos entradas por afiliado. Para acceder a este beneficio, los afiliados deben estar registrados en Puntoticket.

Posteriormente, la Venta General iniciará el jueves 12 de junio al mediodía. Además, Clientes Movistar podrán acceder a un 20% de descuento hasta agotar un stock de 2.000 entradas, con un tope de dos tickets por persona.