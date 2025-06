“Gareca está dolido igual que nosotros”: Lucas Cepeda aborda los ánimos en La Roja para enfrentar a Bolivia por Eliminatorias

Este lunes, Lucas Cepeda anticipó el difícil y crucial duelo que tendrá La Roja contra Bolivia por las Eliminatorias. El partido se jugará mañana martes en El Alto, a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar.

“Se siente la altura, es un aspecto a favor del local, pero todos estamos capacitados para jugar y poder llevarnos los tres puntos, que es lo que queremos. Chile siempre ha tenido buenos resultados acá en Bolivia”, señaló el delantero de Colo Colo.

El atacante reconoció que una de las claves para llegar al gol serán “los remates fuera del área, creo que nosotros tenemos muy buenos rematadores, como Osorio, Alexis, Echeverría, Loyola, Pizarro. Tenemos que hacer nuestro juego y quedarnos con los puntos, que es lo más importante”.

Respecto a la triste realidad de la selección chilena en las Eliminatorias, donde marcha colista y casi eliminada, Lucas Cepeda comentó: “Como país todos estamos dolidos, porque tenemos jugadores de calidad y no merecemos estar en esa posición, pero todavía queda una gota de suerte. Tenemos que rescatar la máxima cantidad de puntos y que se den otros resultados. La fe nunca se pierde”.

Y sobre Ricardo Gareca, agregó: “El técnico está dolido igual que nosotros. Lo que más quiere él es que se den los resultados para poder ir al repechaje. Pero también está tranquilo y con una fe enorme de que se pueden dar las cosas. Mañana tenemos que dar el primer paso para llevarnos los tres puntos”.

Por último, el ariete de 22 años proyectó el importante rol que puede cumplir en La Roja a futuro. “Creo que puedo aportar, pero no me siento un referente, soy joven, recién llevo 6 partidos. Pensando a futuro, de aquí en adelante no debería salir de la selección, tengo que romperme el lomo día a día para estar en todas las nóminas”, concluyó.