¡Excelente previa! Stephanie Vaquer triunfó en el six woman tag-team de SmackDown

Está intratable. Este viernes por la noche, a modo de previa del evento Money in the Bank, la chilena Stephanie Vaquer apareció en una espectacular pelea six woman tag-team match en Los Ángeles, Estados Unidos.

Como cada viernes, el evento SmackDown saltó a las pantallas de Netflix, instancia que tuvo participación de la luchadora nacional en un combate en equipos, junto a Rhea Ripley y Alexa Bliss.

Sus contrincantes, Giulia, Naomi y Roxanne Pérez, poco pudieron hacer con el poderío del triplete de luchadoras que están dentro de las favoritas para quedarse con el maletín del Women’s Money in the Bank.

Cabe recordar que este sábado, las seis luchadoras mencionadas, participarán en la clásica lucha de escaleras, donde las seis superestrellas buscarán quedarse con el maletín que les otorga una oportunidad titular por los cinturones más importantes de la empresa.

Naomi quiso hacerle a Stephanie Vaquer las pinzas mayuyeras y le salió muy caro ☝️👩🇨🇱 #SmackDown pic.twitter.com/vQtsGW5e5H — WWE Español (@wweespanol) June 7, 2025

¿Cuándo y a qué hora es Money in the Bank 2025?

El evento se realizará durante la tarde de este sábado 7 de junio en Los Ángeles, California, y arrancará a contar de las 19:00 horas.

¿Dónde puedo ver a Stephane Vaquer en Chile?

El PLE se podrá ver por WWE Network, Peacock, y por Netflix en Chile.

Cartelera