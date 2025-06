Luis Hermosilla apunta contra el Ministerio Público tras salir de Capitán Yaber: “Se están manipulando pruebas y declaraciones”

El abogado Luis Hermosilla fue liberado este viernes tras pasar nueve meses en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida y ordenó arresto domiciliario total y arraigo nacional. “Me pongo muy contento de la decisión que tomó la Corte”, fueron sus primeras palabras tras abandonar la cárcel.

A la salida del penal, Hermosilla criticó las condiciones de su encierro. “Aquí en la cárcel uno no solo está sin libertad de desplazamiento, sino también con altos niveles de incomunicación”, dijo. “Capitán Yáber no es una cárcel como se pinta. No hay mesas de pool, no hay mesas de ping-pong”, agregó, visiblemente afectado por el frío: “Vengo saliendo con dos parkas”.

Tuvo palabras de reconocimiento para Gendarmería, asegurando que su trabajo es “abnegado, serio, riguroso y profesional”. Pero el eje central de su declaración fue una dura crítica al Ministerio Público.

“En Chile, después de 25 años de reforma procesal penal, hay una institución que no ha sido revisada: el Ministerio Público”, afirmó. Acusó a algunos fiscales de “manipular pruebas, manipular declaraciones” y de “tratar de inculpar a gente que es inocente”. Luego emplazó directamente a la Fiscalía de Las Condes: “Llévenme a juicio oral ya, inmediatamente. Estoy seguro de que no he cometido delitos”.

También apuntó contra los medios: “La justicia de matinal (...) genera un ambiente que limita las condiciones para vivir en un país donde la presunción de inocencia sea respetada”. Hermosilla enfrenta una investigación por presunta corrupción y tráfico de influencias, en un caso denominado como caso Audios, y aún está pendiente su formalización definitiva.