Las dos razones de Gustavo Álvarez para no suspender el partido ante Curicó Unido por Copa Chile

El entrenador de la U de Chile, Gustavo Álvarez, afrontó en conferencia de prensa el partido del domingo, en que visitarán a Curicó Unido en Talcahuano por la ida de los octavos de final del torneo.

Al respecto, actualizó el “parte médico” de algunos integrantes del equipo. “Charles Aránguiz está con tratamiento y en progresión. La fecha de regreso no está definida. Rodrigo Contreras está de alta. Marcelo Díaz estuvo con un cuadro viral, pero hoy entrenó con normalidad”, planteó, junto con mostrar su respeto por el elenco sureño.

“Curicó conserva la intensidad y ritmo de Primera División. Nos preparamos muy bien para este partido de ida”, remarcó el argentino, justificando el hecho de mantener el juego aun pese a las 11 bajas que acumula entre lesiones y citados a las selecciones adulta y sub 20.

“Una razón es por un calendario muy apretado que tenemos. Otra es que, del equipo que voy a alinear, hay siete u ocho jugadores que fueron mucho más titulares que suplentes en este semestre. Cuando hay selección hay oportunidades para jugadores que la están esperando, pero se darán cuenta de que hay más titularidad que suplencias en el once inicial”, enfatizó.

Gustavo Álvarez y La Roja

El DT de la U de Chile fue consultado ante la opción de que pueda asumir la banca de la selección chilena, cuestión en la que no quiso ahondar.

“Estoy 100% enfocado en el presente, tengo un contrato con la U. Mi estilo no es responder por escenarios ficticios, no me parece responsable opinar sobre un futuro imaginario”, planteó, ya apuntando a lo que viene al hecho de disponer de un elenco inédito ante Curicó Unido.

“Adaptando las características. Jugamos ocupando espacios para defender y otra teniendo la pelota. Eso lo mantenemos. Ante las ausencias, podemos tener diferentes características, pero la función la hacemos igual”, dijo, reflexionando también en torno a la idea de no disponer otra vez de un elenco totalmente alternativo en Copa Chile.

“Cuando un jugador no tiene minutos competitivos, no pierde capacidad, si ritmo, pero puesto en un equipo de habituales titulares se potencia. Cuando cambia todo el equipo, hay un alto riesgo de que la falta de ritmo pase factura, como lo que pasó con Limache”, concluyó el entrenador de los azules.