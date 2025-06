“No tengo otra opción que reconocer mi ineficacia”: la feroz autocrítica de Marcelo Bielsa tras la derrota de Uruguay ante Paraguay

Uruguay no pudo rescatar puntos en su visita a Paraguay y se llevó una dura derrota por 2-0 este jueves. Con esto, la Celeste sumó su cuarto partido seguido sin saber de triunfos en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Marcelo Bielsa, entrenador de los charrúas, se mostró muy autocrítico tras la derrota que sufrió su equipo en tierras paraguayas. “Me siento verdaderamente responsable de la situación del equipo”, aseguró el rosarino en conferencia de prensa.

“Se van sumando partidos y se repite una constante, que es que no generamos peligro. El gran déficit del momento que venimos arrastrando desde hace bastante tiene que ver con que tenemos la pelota y no creamos situaciones de gol”, señaló el “Loco” sobre el problema que está sufriendo la selección uruguaya.

En la misma línea, el ex DT de Chile agregó: “Cuando uno tiene futbolistas que en sus clubes desequilibran y cuando en la agrupación que hago no logro el objetivo, no tengo otra opción que reconocer mi ineficacia en ese sentido”.

De cara a las tres fechas que restan para el final de las Eliminatorias, Marcelo Bielsa afirmó: “Tengo total convicción de cómo proceder para revertir lo que estamos viviendo, estoy seguro, por experiencias que me tocaron vivir, que no será sencillo y que nos va a costar. También los tiempos se agotan porque necesitamos sumar puntos y conseguir el objetivo”.

Por ahora, Uruguay marcha en el quinto puesto de la tabla con 21 puntos. Los tres partidos que le quedan son contra Venezuela (local), Perú (local) y Chile (visita).