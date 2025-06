Tras más de un año de espera abrirán “hotel fantasma” en Santiago: tendrá 310 habitaciones, piscina y gimnasio

Una de las cadenas más importantes de la industria hotelera en Chile es DA Hoteles (Diego de Almagro), con más de 32 locaciones repartidas entre las ciudades de Arica y Punta Arenas.

Con más de 5.000 habitaciones en total y superando los 120 salones, muy pronto sumará una nueva instalación cuyo inicio de operaciones estaba pendiente hace más de un año, con esperas y trámites como piedra de tope.

Según señaló el diario El Mercurio, todo se trata de una edificación ubicada en la comuna de Pudahuel, a solo cinco minutos de distancia del Aeropuerto de Santiago.

Pese a una inversión de US$ 20 millones, y la presencia de trabajadores y guardias, el espacio no contaba con la autorización para recibir huéspedes, debido a que no tenía el permiso de recepción de obras de la Dirección de Obras Municipales (DOM).

Claro que una reciente actualización cambió el escenario y, a finales de mayo, se obtuvo el visto bueno. “Ya presentamos los papeles para iniciar el trámite de patente comercial y comenzar a operar”, dijo Álvaro Castilla, gerente comercial de DA Hoteles. Posteriormente, se apuntaría a la patente de alcohol.

La misma voz también puso fechas: “Esperamos que en el transcurso de junio iniciemos con la marcha blanca”, dijo.

Acorde al medio antes citado, la cadena debió realizar obras de urbanización exterior, fuera del complejo, para obtener las autorizaciones correspondientes.

“Muchas veces la gente me pregunta por el famoso tema de la “permisología”, pero acá nunca fue un tema de “pemisología” (...) Hay cosas que podrían ser más rápidas, pero ya es tema pasado y, afortunadamente, logramos corregir los temas que nos solicitaban", añadió el ejecutivo.

Así será el nuevo Hotel Diego de Almagro cerca del Aeropuerto de Santiago

Hoteles Diego de Almagro Ampliar

