“Un escondite especial”: Este es el único hotel chileno reconocido entre los 25 mejores del mundo

Hace algún tiempo atrás, TripAdvisor publicó el Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2025, un ranking anual que premia los destinos, hoteles, restaurantes y actividades que se alzaron entre las favoritas de los viajeros del mundo.

Basándose en valoraciones y reseñas de los mismos usuarios durante los últimos doce meses, el resultado se divide en distintas categorías, y precisamente dentro de la lista apareció una locación para alojar en Chile.

Todo se trata del Hotel Patagonia Camp, ubicado en las Torres del Paine, en la región de Magallanes. “Es un escondite especial que eleva el glamping a un nuevo nivel”, se lee en la descripción de los galardones.

“Situado junto a un pintoresco lago, el campamento ofrece lujosas yurtas con calefacción central, un aseo y un baño. Durante su estancia, podrá disfrutar de cocina variada todas las noches, vinos y cócteles de calidad y una barra libre”, sigue el texto.

"Este reconocimiento es un inmenso honor para todo nuestro equipo y un motivo de orgullo para Chile“, comentó Mariana Ramírez, gerente general del espacio.

En el apartado de All Inclusive Mundo, Patagonia Camp apareció en el puesto número 19 y fue la única mención de todo el territorio nacional.

En tanto, en All Inclusive Sudamérica, ocupó el puesto número tres. Explora en Atacama (12) y Explora en Torres del Paine (13) fueron las otras dos locaciones.

“Demuestra que es posible ofrecer una experiencia de lujo profundamente conectada con la naturaleza, con una fuerte vocación por la sostenibilidad y el respeto al territorio“, planteó Ramírez.

En síntesis, la locación austral se situaría como una opción que “consigue el equilibrio perfecto entre el encanto rústico y el confort moderno”, explican en TripAdvisor.

Así luce el hotel Patagonia Camp, destacado por TripAdvisor

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Los precios para 2025-2026 se puede revisar en su sitio web oficial, pinchando aquí.