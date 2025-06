“Quieren puro cagarme pero…”: filtran audio del único imputado por la muerte de Tomás Bravo a tres años de su tragedia

Una conversación telefónica del único imputado en la causa por la muerte de Tomás Bravo fue recientemente filtrada, reavivando la controversia en torno al caso que desde 2021 ha conmocionado a la región del Biobío.

La grabación corresponde a una llamada realizada por Jorge Escobar, tío abuelo del menor, en febrero de 2024, tres años después del hallazgo sin vida del niño de tres años en la zona rural de Caripilun.

En el audio, Escobar se muestra desafiante frente a la investigación judicial: “Gracias a Dios que estas mierdas no tienen cómo cagarme. Quieren, pero no pueden, y no lo van a poder hacer”, afirmó, según Radio Bío Bío. Añadió además que “a la justicia no le tengo miedo, ¿sabí por qué? Porque yo soy inocente de todas las hueás que me han levantado. Lo que me ha levantado la gente, la tele, la fiscalía..."

A tres años de la tragedia

La filtración ocurre en un momento de tensión dentro del Ministerio Público, luego de que el fiscal nacional Ángel Valencia decidiera dividir la causa en dos líneas investigativas.

Mientras la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, impulsa un juicio por abandono de menor, la fiscal Tatiana Esquivel, desde Los Ríos, busca imputarlo por responsabilidad directa en la muerte del niño.

Esta estrategia, sin embargo, ha generado controversia entre juristas, ya que el Código Procesal Penal impide juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho, lo que podría dejar sin efecto nuevas pruebas que agraven la situación judicial de Escobar.

A más de tres años del crimen, el caso Tomás Bravo sigue sin esclarecerse y enfrenta ahora un nuevo obstáculo legal y político.