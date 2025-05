Tío abuelo de Tomasito destapó gravísima denuncia contra fiscal: “Si no te culpas, te voy a culpar igual”

Es una denuncia grave. Una que hizo Jorge Escobar, el tío abuelo de Tomasito, en su primera vez ante las cámaras de TV.

El hombre, que está acusado por el delito de abandono de menor con resultado de muerte, sacó la voz y reveló un brutal antecedente.

Uno donde indicó que el fiscal, Jorge Ortiz, lo habría amenazado durante una conversación que mantuvieron en la cárcel de Concepción.

“Me sentaron en una mesa y ahí apareció el señor Ortiz. Lo quedé mirando, (estaba con) un portafolio, papel y cuestiones. Me dice que él venía a que yo firmara los papeles para que yo me culpara.‘Si no te culpas, te voy a culpar igual’, me dijo", contó.

Y agregó que también le habría dicho “‘te voy a poner cadena perpetua’. Le dije que yo no firmo, porque yo no soy culpable, no tengo por qué firmar".

“Con toda la presión que he recibido yo, creo que una persona que es culpable no aguanta“, aseguró al programa La Tarde es Nuestra de T13.

Incluso, el periodista del espacio, presente en el lugar, explicó que “Jorge Ortiz es el fiscal que lo formalizó (a Jorge Escobar) en primera instancia, es gravísimo. Él dice que lo estaba presionando que era culpable, para una culpabilidad que él señala no tener”.