Antes de asumir como ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo estuvo a punto de formar parte del elenco principal de una de las series más emblemáticas de la televisión chilena: Los 80. Así lo reveló en una conversación reciente con Ignacio Franzani para Radio13C.

Todo comenzó cuando el periodista lanzó la pregunta: “Cuenta la leyenda que usted podría haber sido Claudita de Los 80. ¿Es real este dato?, ¿usted hizo el casting?, ¿es cierto?”.

Luego insistió entre risas: “Por un minuto cerré los ojos y veo a la ministra sentada ahí en la mesa con la familia Herrera, ¿qué pasó? ¿Hizo el casting?”.

Enseguida, la actriz respondió: “Sí, yo creo que muchas actrices hicimos el casting como para muchos proyectos. Fue entretenido, me acuerdo perfecto porque fue acá al frente en Canal 13”.

No fue parte del elenco principal, pero sí actuó en la recordada serie de Canal 13

Más adelante, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se refirió a cómo fue el casting. “No me acuerdo cuál era la escena, pero sí me acuerdo de que estaba Roberto Matus, que ya en ese tiempo estuvo a cargo del proceso de selección para Los 80”, contó.

Y agregó: “Me acuerdo de que había un sillón... Mira, y si es que alguien guardó los registros, deben estar por ahí guardados”.

Finalmente, aunque no obtuvo el rol principal, Carolina Arredondo reveló que sí logró ser parte de la producción. “Después tuve la oportunidad de participar en algunos capítulos como una activista política, que llevaba a los chiquillos un poco a las brigadas a entregar panfletos, ya cercano al plebiscito”, cerró.