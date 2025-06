El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, habló este miércoles en la previa del partido de mañana jueves frente a Argentina por las Eliminatorias y asumió que su continuidad está supeditada a las opciones matemáticas que tiene La Roja de acceder al Mundial 2026.

Consultado sobre la razón que lo ha aferrado a la banca, el “Tigre” explicó que “nosotros tuvimos un momento crítico, que yo solamente le tengo que agradecer a los dirigentes el respaldo que he tenido, que fue post Barranquilla. Allí no me gustó el rendimiento del equipo ni como perdimos. Me gustó el rendimiento que tuvimos con Brasil”.

“A partir de ahí hubo un cambio. Yo creo que hicimos una buena llave con Perú y Venezuela, que venía con un envión anímico muy importante. El equipo empezó a mostrar un rendimiento y me aferro a que a partir de ahí el equipo comenzó a mejorar", agregó.

En esa línea, reconoció que “no obtuvimos los resultados deseados, pero con Paraguay hicimos un buen primer tiempo. Después nos tocó Ecuador, que para mí hicimos un gran primer tiempo, en el cual si el equipo se iba arriba en el marcador, me parece que era algo justo”.

“¿En qué me aferro? Yo me aferro en que el equipo va creciendo en cuanto a rendimiento y creo que eso fue lo que nos sostuvo en el cargo. Porque los dirigentes entendieron que si bien los resultados no fueron los adecuados, vieron que el cuerpo técnico está buscando y ha mejorado, y hemos mejorado como selección", continuó.

Asimismo, remarcó que “nos hemos vuelto más competitivos, por lo menos hasta el momento. Eso creo que es lo que nos ha hecho sostenernos en el cargo. Creo que podemos seguir mejorando con el correr de los partidos, más allá de los últimos cuatro rivales que nos toquen en las Eliminatorias”.

Por otra parte, Ricardo Gareca abordó su eventual salida de La Roja en caso quedar sin opciones matemáticas de clasificar al Mundial y agradeció el respaldo que ha tenido de la dirigencia de la ANFP, afirmando que el tema económico no ha sido una condicionante para terminar su contrato.

“En el día a día siempre he notado el respaldo de los dirigentes y cuando nos juntamos no fue un problema la parte económica. Yo entiendo la situación (económica) y le facilité todo de parte mía”, confesó.

“Si bien defiendo mi contrato, el tema económico no es un problema para mí. Soy un profesional que vivo de esto desde el 78′, entonces no tengo ese problema. ¿Por qué me sostengo? Porque soy un profesional, porque tengo fe, apuesto a mi trabajo y no bajo los brazos”, añadió.

Por último, el técnico de la selección chilena afirmó que “no sé lo que piensan los dirigentes ni lo que tienen pensado después de estas dos fechas. Yo lo que tengo pensado es terminar mi contrato, después en ningún lugar que he estado me he ido mal, jamás. En cualquier circunstancia, siempre me he ido bien, con un buen diálogo. Después los dirigentes tomarán la decisión que crean conveniente”.