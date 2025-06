Ricardo Gareca defiende su esquema para recibir a Argentina, con Alexis Sánchez de “9″ y Felipe Loyola de lateral

Ricardo Gareca comandó hoy miércoles la última práctica de la selección chilena con miras al duelo contra Argentina este jueves, por las Eliminatorias, donde La Roja necesita ganar sí o sí con tal de mantener opciones de ir al repechaje.

Al respecto, el “Tigre” asumió la presión. “Me baso en la fe y confianza que le tenemos a estos jugadores. Me aferro a eso. Los partidos hay que jugarlos, más allá de las dificultades. Me aferro a la experiencia que tengo tras todas las experiencias que he tenido. Uno nunca tiene que bajar los brazos mientras las posibilidades estén. Necesitamos darle una alegría a la gente”, remarcó en conferencia de prensa.

“El plan es afianzar una idea futbolística. Hemos intentado sostenerlo, más allá de las dificultades. No hay mucho margen más que ganar”, enfatizó, descartando que sea una ventaja el jugar con una Argentina ya clasificada a la próxima Copa del Mundo.

“No sabría contestar eso. En ambas situaciones es bien complicado. Además, está la rivalidad con Chile, instalada desde hace bastantes décadas, y salen a ganar en cualquier lugar. Necesitamos estar concentrados y hacer nuestro juego. Lo veo complicado si el equipo juega atado, tensionado”, remarcó.

Las variantes tácticas de La Roja

Ricardo Gareca valoró el tener por primera vez a Alexis Sánchez en condiciones de jugar desde que el argentino asumió el cargo.

“A Alexis lo vemos muy bien, con muchas ganas. Es todo lo que nos transmitió desde que llegó, vino antes. Lo vemos con mucho entusiasmo. Eso nos da una tranquilidad también. Queremos verlo en plenas Eliminatorias ya, sabemos la dimensión de jugador que es”, planteó, junto con defender el hecho de que el tocopillano sea el único centrodelantero nominal del plantel.

“Ningún técnico va a cambiar si tiene resultados. Hemos convocado lo que podemos convocar. Tiene que ver con la proyección que quiera Chile para lo que queremos ver y lo que hemos observado. Como presente, queremos darle la posibilidad a Alexis como “9″. Como futuro, es una interrogante. Queremos seguir viendo otras alternativas", dijo.

Además, justificó que Felipe Loyola juegue como lateral, pese a que en Argentina se luce como volante. “Cuando entra Galdames, él se ubica de lateral en Independiente. Allá hasta ha jugado por izquierda. Con el tiempo se va a acentuar más en la mitad de cancha, es una muy buena posibilidad para Chile tener jugadores que se destacan en distintas posiciones. A Vidal lo vemos bien para que llegue a este partido", cerró en el Estadio Ncional.