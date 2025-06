Unión Española cerró la fecha 13 del Campeonato Nacional 2025 con un empate con Deportes Limache.

El resultado no dejó conforme a los hispanos, tal como evidenció un cruce que tuvo el volante hispano Agustín Nadruz con los hinchas en Santa Laura.

“Me quise arrimar a transmitir tranquilidad, que estábamos todos en el mismo barco. No pude transmitir nada porque recibí la molestia, pero hay que sacarle la importancia. No quiero decir si me escupieron. Prefiero no hablar del tema ni generar nada”, remarcó en diálogo con Los Tenores, defendiendo también a otro criticado por los fanáticos en Santa Laura, Ignacio Jeraldino, autor del empate final.

“Es nuestro goleador, necesitamos que lo apoyen. Nadie va a dudar de la calidad de jugador que es y lo que lo necesitamos”, remarcó.

La autocrítica de Agustín Nadruz

El volante de Unión Española lamentó el final del proceso de José Luis Sierra. “Con el cuerpo técnico anterior hicimos muy buenos partidos, no tuvimos los resultados y para mí tendríamos que tener más puntos, pero la realidad es que estamos en posición de descenso”, planteó, esperanzado en que Miguel Ramírez, quien lo dirigió en Deportes Iquique, pueda revertir la situación.

“Miguel transmite seriedad, un juego ofensivo para la calidad de jugadores que tenemos. Estamos en otra posición respecto al año pasado, pero un cambio de entrenador siempre genera algo en el jugador”, aseguró, remarcando el duro presente de Unión Española.

“Hoy nuestra realidad es que estamos descendiendo. Asumiendo eso, se empieza a crecer. Vine acá con la expectativa de pelear los puestos de arriba, pero la realidad es que hoy no podemos soñar con el campeonato peleando el descenso. El objetivo es mantener la categoría”, cerró Agustín Nadruz en Los Tenores.