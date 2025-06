“Se lo digo directamente...”: Pablo Milad arremete contra Sergio Jadue tras su confesión sobre la Copa América 2015

Pablo Milad, presidente de la ANFP, reaccionó a última confesión que hizo el ex mandamás del fútbol chileno, Sergio Jadue, respecto a la Copa América que ganó Chile en 2015.

En el pódcast “Campeones, no finalistas”, Jadue reconoció una serie de maniobras para complicar a Argentina y Brasil en aquella Copa América, todo con tal de que La Roja se quedara con el título continental.

“A Argentina la hicimos recorrer Chile desde La Serena pasando por Viña del Mar, la llevamos a Concepción y después de vuelta la trajimos a Santiago. A Brasil lo mandamos al sur, jugó en un invierno chileno bien duro, de noche, con frío (…) Lo único que puedo asegurar es que hicimos una Copa América para ganarla, no se escatimó en detalles”, señaló el empresario calerano.

Estas palabras no cayeron bien en Pablo Milad, quien salió con todo a criticar a Sergio Jadue por su gestión al mando de la ANFP. “Yo no sé qué se tomó, pero dijo cosas que no se ratificaron al otro año con una nueva dirigencia y técnico. Tuvo la suerte de estar con una Generación Dorada, nada más”, aseguró el actual timonel del fútbol chileno.

En la misma línea, indicó que “Jadue no hizo nada, no mejoró el complejo, las canchas, el gimnasio y ni siquiera puso riego automático con tanto dinero que entraba a la ANFP. Y se lo digo directamente, no es que lo esté inventando yo, está en todos los hechos comprobables”.

“Muy bien que haya ganado la Copa América, pero salimos últimos en todas las categorías. Cubre con un paño negro o cubre con un paño blanco”, concluyó Milad.