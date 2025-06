Director de “28 Years Later” se refirió a una eventual aparición de Cillian Murphy

Hace ya un buen tiempo que se viene hablando de 28 Years Later, la nueva entrega de la popular franquicia de terror que trae de regreso el aterrador escenario apocalíptico.

A lo largo de los meses se ha especulado bastante con lo que veremos en pantalla, generando altas expectativas por el tipo de recursos que se utilizan para lograr ese miedo y atmósfera cautivadora.

Pero al mismo tiempo se ha hablado mucho sobre una eventual participación de Cillian Murphy. Esto, considerando su aparición en la primera entrega y el vistazo a un zombi que tenía cierto parecido a él.

Sin embargo, fue el propio director de la cinta, Danny Boyle, quien se refirió a esta situación, descartando la participación del actor, al menos para esta próxima entrega.

Con esto, se descartó que el zombi que vimos en el tráiler sea el personaje encarnado por el intérprete británico, poniéndole fin definitivo a un sinfín de teorías y especulaciones.

De todas formas, Boyle dejó la puerta abierta para que Murphy pueda retomar su icónico papel de Jim en la próxima película de la saga. Esto, teniendo en cuenta que aún hay mucho más por contar.

Y es que 28 Years Later es el inicio de una nueva trilogía y ya se está pensando en la próxima historia titulada 28 Years Later: The Bone Temple, cuyo estreno está previsto para de enero de 2026.

Otro punto a tener en cuenta es que Cillian ha manifestado en varias ocasiones su interés en retomar el papel que marcó un punto de inflexión en su carrera.

“Es una película que marcó un gran cambio en mi carrera, le tengo un aprecio especial. Además, me gustaría volver a trabajar con esos chicos”, admitió en una entrevista.

Con una combinación de nostalgia, innovación técnica y una narrativa profunda, la nueva trilogía promete revitalizar el género zombi y ofrecer una reflexión sobre la sociedad contemporánea.