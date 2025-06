Andrew Garfield protagonizará una película basada en los escándalos de OpenAI, creadores de CharGPT

Hoy en día ya es un hecho que la Inteligencia Artificial (IA) llegó para quedarse, con presencia en diferentes ámbitos de la vida aportando en diferentes tareas diarias.

De todas formas, hay quienes se resisten a su irrupción tan abrupta, sobre todo cuando es vista como una ‘amenaza’ para algunos puestos de trabajo.

Precisamente esto es lo que ha ocurrido con la industria cinematográfica. Sin embargo, dentro de la particularidad de Hollywood, ya hay un proyecto centrado en una de las IA más populares.

Se trata de un filme encabezado por Luca Guadagnino, director ampliamente reconocido por títulos como Call Me by Your Name y Challengers.

Bajo el nombre de Artificial, el filme está basado en hechos reales y explorará la turbulenta crisis interna que vivió OpenAI en 2023, cuando su CEO, Sam Altman, fue abruptamente despedido y, pocos días después, reinstalado en su cargo.

El guion corre por parte de Simon Rich, conocido por su trabajo en Saturday Night Live y la comedia An American Pickle. Ahora, tendrá la responsabilidad de llevar a la pantalla los sucesos más relevante de los creadores de ChatGPT.

Detalles del proyecto

Aunque el elenco aún no ha sido confirmado oficialmente, recientemente se dio a conocer que Andrew Garfield será uno de los protagonistas, sumándole un valor agregado a la producción.

Los trabajos en torno a la película están siendo acelerados por Amazon MGM Studios, productora principal detrás del proyecto, con planes de iniciar el rodaje durante los próximos meses en San Francisco e Italia.

La cinta se suma a una creciente lista de películas que abordan temas relacionados con la inteligencia artificial, reflejando el interés y la preocupación contemporáneos por el impacto de esta tecnología en la sociedad.

Asimismo, con Artificial, Guadagnino continúa diversificando su filmografía, que incluye la adaptación de Queer de William Burroughs y una próxima reinterpretación de American Psycho protagonizada por Austin Butler.

Este nuevo proyecto promete ofrecer una mirada incisiva y entretenida sobre los desafíos éticos y humanos que plantea el avance de la inteligencia artificial.