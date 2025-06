“Vi a gente con rifles y granadas”: Mike Milfort conmueve en “Mundos Opuestos 3″ con relato de su dura infancia en Haití

Con el debut de Mundos Opuestos 3 este domingo por las pantallas de Canal 13, se vivió un momento que conmovió tanto a participantes como a la audiencia.

El protagonista fue Mike Milfort, influencer y participante de origen haitiano, quien relató impactantes recuerdos de su infancia y habló sobre su actual vínculo con su hija.

Durante una conversación con sus compañeros en el encierro, el influencer rememoró su niñez en Haití. “Yo tenía cuatro años, hubo un golpe de Estado y en la calle había pandilleros armados, disparándose entre sí”, contó.

Más adelante, agregó: “Yo me acuerdo de que yo estaba en la casa de una tía y me había enfermado mucho. Y no teníamos medicina. Entonces mi mamá tenía que cruzar media ciudad para ir a buscar medicina a lo otro donde realmente vivíamos”.

Luego Mike explicó que: “Entonces yo me acuerdo de que mi mamá cruzó la ciudad conmigo en su espalda, chiquitito. Me acuerdo haber visto a gente con rifle, vi granadas, vi toda la hueá. Ese es como mi primer recuerdo de mi infancia”.

Extraña a su pequeña hija

Más tarde, en una dinámica liderada por Sergio Lagos y Karla Constant, los concursantes eligieron objetos significativos. Mike Milfort eligió una almohada, debido a que le acordaba a su hija. “Cuando veo a mi guagua me pongo muy feliz. No entiendo por qué mi papá me abandonó”, dijo, antes de quebrarse en llanto.

Entre las otras elecciones, Ignacia Michelson escogió una botella de espumante porque “me gusta mucho el alcohol y los excesos”, mientras Evelyn Ortiz eligió un bowl con huevos, aludiendo a que ha tenido que “tener huevos” desde que perdió a sus padres a los 9 años.