“Me afectó”: Alejandro Tabilo se sincera y reconoce golpe emocional por conflictos externos

Alejandro Tabilo volvió al circuito después de casi dos meses sin jugar por una lesión en su muñeca. El tenista chileno concretó su regreso esta semana en Roland Garros, donde se despidió en segunda ronda tras caer ante el australiano Alexei Popyrin, el pasado miércoles.

Luego de quedar eliminado del Grand Slam parisino, el número uno de Chile conversó con AS y se sinceró sobre el complejo semestre que ha tenido este 2025.

“Este semestre ha sido un poco más difícil, ya que el año pasado fue muy bueno y es difícil mantener ese ritmo y esas victorias. Las lesiones también han sido un desafío, pero estoy contento de que ya no tengo dolor. Ojalá el segundo semestre sea mejor”, señaló el “Jano”, quien actualmente figura en el puesto 61° del ranking mundial.

Antes de Roland Garros, Alejandro Tabilo recibió duros dardos por parte de su padre a través de redes sociales. El propio tenista reconoció que se sintió afectado por los conflictos externos. “Lo externo también me afectó. Se habla más de lo que me gusta, pero es parte de esto. Hoy estoy tranquilo, sin ansiedad”, aseguró.

“Para mí, lo más importante es estar rodeado de la gente más cercana, aquellos que siempre me apoyan. Contar con la gente que me quiere, que me deja tranquilo y siempre me ayuda a seguir adelante”, agregó el deportista.

Por último, valoró el apoyo de los fanáticos chilenos que lo siguen en los distintos torneos que juega. “Los chilenos llegan a todas partes para apoyarme, y eso es algo muy lindo. Estar fuera de casa con gente así siempre ayuda mucho. Siempre les agradezco ese apoyo”, concluyó Tabilo.