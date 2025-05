“Estoy cerca del final”: Figura del tenis mundial anticipa su retiro tras sufrir dolorosa eliminación en Roland Garros

El histórico jugador suizo de 40 años, Stan Wawrinka, anticipó su retiro del tenis profesional tras sufrir una dura eliminación en la primera ronda de Roland Garros, donde perdió ante el británico Jacob Fearnley por 7-6, 6-3 y 6-2.

“Es evidente que estoy cerca del final”, partió señalando el ex número 3 del planeta, hoy 138° del ranking mundial, en conferencia de prensa.

“Cada semana estoy más cerca del final, pero creo que sigo jugando un buen tenis, sigo moviéndome bien y sigo disfrutando. Todas estas derrotas se están volviendo difíciles de digerir, pero quiero encontrar el equilibrio entre el sacrificio y todo lo que hace uno para estar a este nivel”, comentó “Stan the Man” sobre su actual desempeño en la cancha.

Quien fuera campeón de Roland Garros hace 10 años, reconoció que esta pudo haber sido su última participación en el Grand Slam parisino. “Digamos que no hay garantía de que vuelva a Roland Garros el año que viene. Si no gano algunos partidos y si mis resultados no me hacen subir en el ranking, no volveré, ni con una wild card, ni de ninguna forma”, aseguró.

Sobre la opción de retirarse del tenis, Stan Wawrinka agregó que “es una decisión muy personal, todavía no sé cómo lo voy a afrontar”.

“Estoy muy contento con lo que he logrado hasta ahora en mi carrera, pero las decepciones de las últimas semanas son cada vez más complicadas de digerir, es importante ser realista”, concluyó el suizo.