El triunfo de São Paulo por 2-1 frente a Talleres de Córdoba, correspondiente a la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2025, quedó empañado por una grave denuncia por xenofobia que realizó el futbolista de la “T”, Miguel Navarro.

El defensa venezolano acusó al volante paraguayo de São Paulo, Damián Bobadilla, de decirle “venezolano muerto de hambre”. El hecho ocurrió en el tramo final del partido, poco después de que Luciano marcara el gol de la victoria del conjunto brasileño (84′).

La trasmisión oficial captó el momento en que Navarro estalló en llanto tras lo ocurrido y se acercó al árbitro chileno Piero Maza para acusar a su rival. Incluso, el futbolista pensó en abandonar la cancha en forma de repudio, aunque finalmente se quedó.

Tras el encuentro, que estuvo varios minutos detenido por la situación, Navarro relató su versión de los hechos y aseguró que se presentó ante la Policía Militar del Estadio Morumbi para presentar una denuncia.

“Es realmente lamentable hablar de este tipo de cosas, pero cuando marcaron el 2-1, le dije al árbitro que se diera prisa, que teníamos que jugar. Bobadilla me dijo: “Tú siempre te tomas tu tiempo”. Y yo le dije: “¿Qué tiempo, vas ganando?”. Entonces me llamó venezolano muerto de hambre. E hice la denuncia", contó.

“Quería irme del campo, pero por desgracia no teníamos más cambios. Por el bien del trabajo de mis compañeros no me fui para no dejarlos con uno menos, pero mi cabeza ya no estaba en el partido”, agregó el futbolista de Talleres.

Finalmente, Miguel Navarro pidió “que se haga justicia, esto no puede ocurrir más. El año pasado vinimos aquí y dos de nuestros jugadores tuvieron problemas con la policía. Ahora me ha pasado a mí y es lamentable hablar de esto".

🇵🇾🇻🇪🇧🇷 | “Venezolano muerto de hambre”:



Miguel Navarro, defensa de Talleres, denunció por xenofobia al paraguayo Damián Bobadilla, de São Paulo, durante el partido que enfrentó a estos equipos en Copa Libertadores. pic.twitter.com/DNWBVAnf1W — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 28, 2025