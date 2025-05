Alejandro Tabilo sobrevivió a una verdadera maratón de tenis para vencer en cinco sets al francés Arthur Cazaux, avanzando a la segunda ronda de Roland Garros por primera vez en su carrera.

“Fue un partido muy duro. Estoy muy contento de sacarlo adelante. Fue un comienzo bien tranquilo, después se empezó a complicar. Feliz de volver con esta victoria tras dos meses sin jugar, suma mucho para la confianza”, dijo el chileno en conferencia de prensa.

“Feliz de haber ganado mi primer partido en Roland Garros. Quiero ir partido a partido. No tuve ningún dolor en la muñeca. Quiero agarrar más partidos para agarrar más ritmo”, planteó “Jano”, valorando el proceso tras la lesión a la muñeca que lo mantuvo sin jugar desde Montecarlo.

“Fue un proceso duro, anímicamente. En los primeros días, descansé, me fui a la playa a despejar la cabeza. Di por hecho que volvería en la temporada de pasto, pero lo fuimos tomando día a día. Chequeamos tras una, dos semanas, y vimos que avanzó sorpresivamente, más de lo que pensaba. Decidimos jugar y antes de salir de Chile, el médico me dijo que estaba bien y vinimos con confianza”, planteó, junto con destacar su tranquilidad mental tras todo este período inactivo.

“Estoy mucho más despejado, como que me saqué un peso de encima. Me siento casi liberado. Voy partido a partido, estar con la gente que me apoya incondicionalmente. Feliz del círculo que tengo”, remarcó.

Los consejos que recibe Alejandro Tabilo

El tenista nacional valoró el respaldo que ha recibido de históricos del tenis chileno, incluyendo a Fernando González, con quien entrenó en Santiago.

“Al ”Chino”, Nico (Massú), les agradezco cómo me han ayudado. Feña entrenó conmigo, está pendiente y eso ayuda mucho", comentó, junto con apuntar los consejos que ha recibido del histórico entrenador Larry Stefanski, con quien tuvo contacto en Indian Wells.

“Ayudó bastante con el saque, la derecha, con la comunicación. Me escribe cada cierto tiempo. Siempre dispuesto a escuchar”, concluyó Alejandro Tabilo.