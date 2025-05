Alcalde Desbordes cuestiona cierre del caso Sierra Bella y acusa “acoso” contra fiscal Cooper

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, manifestó este martes su desconcierto por la decisión del Ministerio Público de no continuar con la investigación del caso Sierra Bella , que indagaba posibles irregularidades en la fallida compra de una clínica por parte de la Municipalidad de Santiago durante la administración de Irací Hassler (PC).

La resolución fue comunicada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien argumentó que no existían antecedentes suficientes para sostener una persecución penal.

Sin embargo, el jefe comunal calificó la medida como “ sorprendente ”, recordando que el propio persecutor había defendido con firmeza la continuidad de la causa hace pocas semanas.

“El fiscal Cooper alegó en contra del cierre de esta causa, con argumentos sólidos respecto de quienes hicieron las tasaciones, que se coordinaron, se pusieron de acuerdo, infringieron la ley. Por eso me sorprende mucho lo que acaba de suceder”, afirmó el líder local.

El alcalde Desbordes también sugirió que Cooper estaría siendo víctima de presiones políticas por parte del oficialismo . “Está siendo abiertamente acosado por parlamentarios del Frente Amplio, que de forma irresponsable lo acusan ante la Corte Suprema justo cuando investiga a figuras de izquierda”, aseguró.

Además, el jefe comunal cuestionó un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que a su juicio contiene “párrafos abiertamente políticos”, lo que alimentaría sus sospechas de interferencias externas en la resolución del caso.

Aunque evitó opinar sobre el fondo de la causa sin conocer en detalle los argumentos de la Fiscalía, el alcalde remarcó que “mientras no conozca esos fundamentos, no encuentro razones jurídicas para no perseverar”.