Fiscal Cooper cierra investigación contra Irací Hassler por caso Cierra Bella

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, informó este lunes que decidió no perseverar en la investigación penal contra la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por el denominado caso Sierra Bella, ligado a una fallida compra de una clínica por parte del municipio.

La decisión fue formalizada a través de un escrito presentado ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en el que Cooper comunicó que la investigación se cerró el pasado 26 de mayo y que, dentro del plazo legal, optó por no continuar con el procedimiento al no contar con los antecedentes necesarios para una eventual formalización.

“Se cerró la investigación y (...) he decidido no perseverar en el procedimiento, porque no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal”, dice el documento ingresado por el Ministerio Público. Ahora, el tribunal deberá fijar una audiencia para que los intervinientes discutan la decisión.

La causa apuntaba a Hassler por un presunto delito de fraude al fisco relacionado con la tentativa de compra de la ex Clínica Sierra Bella, valorada en más de $8 mil millones. Durante la indagatoria, se realizaron diversas diligencias, como allanamientos a los domicilios de tres tasadores vinculados a la operación, y la recopilación de computadores y teléfonos desde dependencias municipales.

La fiscalía también había requerido un celular institucional que, según la exalcaldesa, no poseía. No obstante, un posterior requerimiento de transparencia reveló que sí tenía uno asignado con fondos públicos.

La resolución de no perseverar se conoce mientras el fiscal Cooper enfrenta cuestionamientos tras ordenar un polémico allanamiento en la casa de la diputada Karol Cariola mientras esta daba a luz, hecho que motivó un requerimiento de remoción ante la Corte Suprema, aún pendiente de resolución.