Los candidatos oficialistas participaron en el primer debate presidencial radial del sector en ADN Hoy, donde abordaron diversos temas de actualidad y apuntaron contra sus pares de la derecha.

Al cierre de la conversación, cada carta presidencial concluyó sus propuestas y por qué deberían ser elegidos en las elecciones primarias, que se realizarán el próximo 29 de junio .

Carolina Tohá: “Necesitamos un liderazgo que nos una”

La primera en partir fue Carolina Tohá, quien indicó que “estamos en un tiempo de muchos cambios que generan inquietud, y en Chile necesitamos un liderazgo que nos una, que mire hacia adelante, que no esté estancado en peleas chicas”.

“Yo he superado esa prueba muchas veces (...). Lo demostré asumiendo el Ministerio del Interior en momentos muy difíciles de crisis , pese a que el núcleo original del gobierno había atacado fuertemente a las ideas que yo represento”, añadió.

Finalmente, la abanderada del PPD-PS-PL-PR sostuvo que “he demostrado que estoy donde Chile me necesita y lo que quisiera llevar adelante es que tengamos un proyecto nacional para el país, impulsado desde la centro-izquierda”.

Jeannette Jara: “Puedo hacer una contribución”

Le siguió Jeannette Jara, la cual apuntó contra los candidatos de la derecha: “Cuando hablan de las 72 vacunas, o quieren construir cárceles donde ya se están construyendo (...), o proponen rebajar impuestos que ya están en esa tasa, lo que están haciendo es mentirle a la gente ”.

“Y eso es muy complejo para el país y la democracia. Ofrecer división, promesas vacías o irreales, en realidad no contribuye a solucionar los problemas de Chile. Desde mi experiencia (...), puedo hacer una contribución porque ya lo he demostrado al desarrollo del país“, agregó la abanderada del PC.

Gonzalo Winter: “Ese Chile desarrollado que soñamos es posible”

Misma postura tuvo Gonzalo Winter, quien comentó que “al frente tenemos una derecha que quiere poco a Chile, que tiene puro slogans vacíos , una derecha que está sembrando la división, el pesimismo sobre Chile y el miedo“.

“Creo que a esa derecha hay que enfrentarla con convicción”, remarcó. Y llamó a la ciudadanía a que “este 29 voten y voten con alegría, porque ese Chile desarrollado que soñamos, donde es rico vivir, es posible“.

Jaime Mulet: “Otro Chile es posible”

Por último, Jaime Mulet expresó que “otro Chile es posible, yo quiero dar un mensaje esperanzador. Si hacemos las cosas bien, si construimos y nos abocamos a hacer esas 600.000 viviendas que hacen falta (...), si nos hacemos cargo de las listas de espera. Eso se puede hacer “.

“Si el Estado no puede, habrá que ayudarse con el sector privado. No me complica, soy un hombre de centro-izquierda (...). Tenemos que tener capacidad para gobernar Chile entre todos y hacer los cambios que el país necesita“, finalizó.

