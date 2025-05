Un tenso momento marcó el debate presidencial del oficialismo transmitido por Radio ADN, cuando el tema del aborto legal generó un cruce directo entre los candidatos Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Jeannette Jara (Partido Comunista) y Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social).

Todo comenzó cuando la exministra del Interior defendió la decisión del Gobierno de impulsar el proyecto para despenalizar el aborto más allá de las tres causales. “Es un compromiso y es importante que se cumpla dentro del mandato. El país está preparado para dar esta discusión”, aseguró, y recalcó que “no hay razón para que debatir este tema impida avanzar en otras prioridades”.

Sin embargo, Mulet tomó distancia del proyecto. “Yo soy el único parlamentario oficialista que está en contra de la despenalización del aborto ”. La afirmación fue inmediatamente corregida por sus contendoras del PC y del Socialismo Democrático, quienes apuntaron que el proyecto del Gobierno es de aborto legal.

“No es aborto libre”, señalaron ambas postulantes a La Moneda. “Es que entonces no estamos en la misma tesis porque no es lo mismo. No es lo mismo para nada”, acotó Jara.

Ante esto, el diputado indicó: “Déjenme hablar. Despenalizar el aborto es que quede libre. O sea, no hay pena para el aborto. Eso significa que se puede abortar. Porque se le fijan condiciones de plazo (...) Se traspasan las tres causales. Yo soy partidario de las tres causales. Lo he dicho “.

En esa línea, Mulet reconoció que el tema debe discutirse con profundidad, pero recalcó que no comparte la forma ni el momento.