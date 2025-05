Cadem: Matthei lidera en intención de voto, Kast le sigue de cerca y Tohá se consolida en tercer lugar

Este domingo se dieron a conocer los últimos resultados de la encuesta “Plaza Pública” -de Cadem-, que reflejaron importantes datos en las preferencias presidenciales en torno a Evelyn Matthei.

En concreto, la candidata presidencial de Chile Vamos lideró en intención de voto espontáneo con un 17%, superando por un punto al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast (16%).

En tercer lugar se consolidó Carolina Tohá con un 10%. Le sigue Johannes Kaiser (6%) –misma cifra por tercera semana consecutiva–, Jeannette Jara (5%) y Gonzalo Winter (5%).

Cabe destacar que el 37% de los encuestados no se inclinó por ninguno de los candidatos, no sabe o no respondió.