“Es lo mínimo que se debe hacer”: Matthei reacciona a decisión de Winter de donar su sueldo de diputado a Bomberos

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a la decisión del diputado Gonzalo Winter de que donará su dieta parlamentaria a Bomberos, a fin de enfocarse en su campaña de cara a las primarias oficialistas.

A través de su cuenta de X, el abanderado del Frente Amplio señaló que “no podré dedicarme plenamente a mis labores legislativas”, y añadió que “creo que lo más ético y transparente de mi parte es donar la dieta ”.

Al respecto, Evelyn Matthei comentó que “es lo mínimo que se debe hacer. Yo no postulé a la reelección en Providencia, porque me parecía que no era aceptable que estuviera recibiendo un sueldo de la municipalidad, y al mismo tiempo haciendo campaña".