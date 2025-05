“Nos van desechando y uno tiene que luchar contra eso”: el recuerdo de la potente reflexión de Teresita Reyes sobre los actores adultos mayores

Fue esta madrugada cuando se confirmó el fallecimiento de Teresita Reyes, debido a complicaciones derivadas de un cáncer. “Partió en paz, rodeada del amor de sus hijos y su familia”, se informó a través de su Instagram.

Durante su carrera, la actriz chilena estuvo en diversos programas de televisión, como panelista, invitada y participante. Pero también incursionó en la radio, donde condujo por un día el programa Ciudadano ADN junto a Sandra Zeballos.

Eso ocurrió el pasado 29 de enero en los estudios de Radio ADN. Allí, Teresita Reyes compartió distintas vivencias y reflexiones. "Un honor que me inviten", expresó.

“Nos van desechando y tú tienes que luchar contra eso”

En el programa, la actriz abordó el escenario de los actores adultos mayores en el mundo televisivo. “Uno hace una teleserie y de repente eres la única vieja (...) Yo estoy rodeada de gente muy joven y yo digo: ‘¿Qué hago acá?’“, dijo.

“Lo paso bien igual, me encanta lo que hago, pero es difícil. Hay que buscar los propios caminos , no poner los huevos en el mismo canasto. Buscar y buscar, y no sentarse”, añadió.

Finalmente, Teresita Reyes expresó: “Yo te garantizo que si hacemos una teleserie con tres cuartas partes con personas de mi edad va a ser un éxito. Somos invisibles. Nos desaprovechan (...). Nos van desechando y tú tienes que luchar contra eso”.