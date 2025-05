“Quería que la despidieran con alegría”: Antonella Ríos revela cómo vivió Teresita Reyes sus últimos días

Santiago

A las 4 de la madrugada de este sábado, Teresita Reyes emprendió su último viaje. Así lo relató entre lágrimas y risas Antonella Ríos, quien fue una de sus amigas más cercanas en la escena artística nacional y quien se encargó de entregar información y mantener al tanto a los seguidores de la actriz nacional.

En entrevista con Radio ADN, la intérprete rememoró sus últimos encuentros con la icónica figura del teatro y la televisión chilena, quien falleció producto de complicaciones derivadas de un cáncer que enfrentó con valentía y un inquebrantable sentido del humor.

“Estoy muy impactada, porque uno siempre cree que las cosas se van a dilatar un poco más”, confesó Ríos. Teresita llevaba semanas atravesando un complejo cuadro de salud.

Según detalló, tras someterse a quimioterapia, sufrió una cadena de complicaciones: una falla renal que obligó a una diálisis, luego una falla cardíaca y finalmente la instalación de un marcapasos. Todo ocurrió en menos de una semana. “Más allá del cáncer, ya estaba muy desgastada emocionalmente”, afirmó.

Pese al delicado estado, Antonella logró visitarla en la FALP hace un par de semanas. “Fue casi una misión imposible, porque no estaba recibiendo visitas. Pero con permiso de la familia me colé”, relató. Y lo que encontró fue a la misma Teresita de siempre: chispeante, copuchenta, con una energía que desmentía su cuerpo frágil. “Quería que le contara todo. Me hizo una entrevista a mí: si tenía pololo, qué estaba haciendo. Hasta en ese momento hacía tallas. Nunca perdió su esencia”.

Las dos compartieron una historia profunda: Teresita fue su primera madre en teleseries, y con los años desarrollaron una amistad genuina.

“Más que colega, era mi amiga”, dijo. Incluso compartieron recientemente en “Top Chef”, donde volvieron a reencontrarse como compañeras de pantalla. “La Tere era un chiste andante, una provocadora, una mujer luminosa. Crítica, observadora, pero siempre conectada con el humor”, expresó Ríos.

Sobre cómo le gustaría que la recordaran, Antonella fue clara: “Ella dijo: ‘cuando yo me muera, no quiero que anden hueveando y llorando’. Así, sin filtros. Quería que la despidieran con alegría”. Esa voluntad, dice, es la que intenta honrar ahora, incluso en medio de la pena. “Yo le mandé mensajes todos los días desde que supe su diagnóstico. Ayer le mandé uno más… quería que supiera que estaba con ella”.

La despedida de Teresita Reyes

Por el momento no hay información oficial sobre su velorio o despedida, pero Ríos se comprometió a compartirla a través de sus redes sociales o mediante la misma emisora.

“Será una despedida como a ella le habría gustado: con humor, con cariño, y entendiendo que al fin está descansando y reencontrándose con su pareja, su ‘pelado’, como ella le decía”.

Teresita Reyes se fue como vivió: intensa, entrañable y profundamente humana. Y quienes la conocieron de cerca, como Antonella, aseguran que su legado, y sus tallas, seguirán resonando por mucho tiempo.